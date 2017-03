Vô cớ giết người, lãnh án 16 năm tù

(PL)- TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Bùi Văn Vũ (sinh năm 1992, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) 16 năm tù về tội giết người.

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 72 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân (sinh năm 2008 và 2014) mỗi cháu 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Bị cáo Bùi Văn Vũ tại tòa. Ảnh: DUY BÌNH Theo hồ sơ, chiều 8-7, sau khi uống rượu, Vũ nhớ lại việc Trần Minh Chí (sinh năm 1986) chửi và dọa dùng thuốc sâu bỏ vào bồn nuôi lươn của mình. Vũ vào nhà bếp của cậu ruột (ở cặp vách nhà) lấy cây dao dài khoảng 21 cm giấu trong túi quần đi đến nhà Chí. Đến nơi, thấy Chí đang ngồi trên võng trước nhà, Vũ đến hỏi: “Mày đòi thuốc bồn nuôi lươn của tao hả, sắp tới lươn tao chết là mày”. Sau đó hai bên cự cãi, thách thức đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Vũ dùng dao tấn công vào cổ Chí, Chí bỏ chạy ra phía sau nhà được một đoạn thì ngã bất tỉnh và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Vũ ném bỏ dao rồi đến Công an xã An Hòa đầu thú. DUY BÌNH