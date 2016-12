Vụ chết khi gặp công an về: 'Kết luận vậy là khó hiểu'

Theo cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ vào kết quả giám định tử thi giám định thương tích và tài liệu tài liệu xác minh, xác định nguyên nhân chết của anh Nguyễn Cao Tấn là do phù phổi cấp trên bệnh nhân có sẹo nhồi máu cơ tim cũ, xơ gan nặng sau chấn thương ngực, thương tích trên tử thi gây tổn hại sức khỏe ở thời điểm hiện tại là 18%. Như vậy có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích… Ngày 22-12-2016, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ba ông Lương Duy Tuyển, Nguyễn Trọng Ánh và Trần Đăng Khôi, đều ở xã Lãng Công (Sông Lô – Vĩnh Phúc) về tội Cố ý gây thương tích.