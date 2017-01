Vụ cô gái đụng ôtô: CQĐT giữ quan điểm buộc tội

(PLO)- Hôm nay (24-1) ông Lê Minh Hải, cán bộ điều tra công an huyện Củ Chi đã đến tận nhà Trúc để tống đạt kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Kết luận do Thượng tá Nguyễn Văn Bổn- Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi kí ngày 23-1.