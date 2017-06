Vụ Phương Nga không chỉ là đại gia - hoa hậu

Không phải nhân chứng, tòa vẫn cho đối chất Chiều 27-6, LS bào chữa cho bị cáo Phương Nga đã đề nghị cho mẹ của Phương Nga (người chưa được xác định tư cách tố tụng trong vụ án này) đối chất với nhân chứng Mai Phương vì lời khai nhân chứng có nhắc đến bà. Đề nghị này đã được HĐXX chấp nhận. Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, cho rằng vấn đề này không được quy định ở một điều luật cụ thể nào. Tuy nhiên, theo BLTTHS 2003, người bào chữa có nghĩa vụ sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ sự thật vụ án. Việc đề nghị tòa triệu tập thêm người tham gia tố tụng trong trường hợp này chính là nhằm làm rõ các tình tiết phát sinh liên quan đến vụ án. Khi đã mở phiên tòa, người bào chữa đưa ra đề nghị thì HĐXX sẽ quyết định, nếu chấp nhận thì xem như HĐXX đã triệu tập. Trở lại vụ Phương Nga, trước đề nghị của LS về việc cho bà được trình bày, đối chất thì HĐXX sẽ xem xét, cân nhắc. Nếu xét thấy cần thiết thì tòa sẽ triệu tập bà để bà trình bày, trả lời đối chất nhằm làm sáng tỏ các tình tiết, giúp tòa xác định sự thật khách quan của vụ án. PHƯƠNG LOAN Luật sư kiến nghị cấm nhân chứng bí ẩn xuất cảnh Chiều 28-6, các LS bào chữa cho bị cáo cho biết họ đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp đến TAND TP.HCM đề nghị cho bị cáo Phương Nga tại ngoại. Lý do: Qua diễn biến tại phiên xử những ngày qua cho thấy vụ án có dấu hiệu oan, trong khi Nga đã bị tạm giam hai năm ba tháng. Đồng thời Phương Nga cũng không có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra hoặc cản trở việc xét xử của tòa án. Vì vậy việc tiếp tục tạm giam bị cáo Nga là không cần thiết. Từ đó, LS kiến nghị HĐXX thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nga. Các LS cũng đề nghị tòa áp dụng biện pháp bảo vệ người làm chứng Lữ Minh Nghĩa (bạn trai bị cáo Dung), ông Nguyễn Văn Yên và bà Hồ Mai Phương (mẹ bị Phương Nga) vì e ngại sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, các LS cũng đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Mai Phương, nhân chứng “bí ẩn” do bà có vai trò rất quan trọng trong vụ án. HOÀNG YẾN