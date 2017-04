Xài tiền như… trúng số độc đắc

Ngày 21-4, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Quang Trí (45 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Trí tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21-4. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 2-2016, Trần Quang Trí nhiều lần đến quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) tìm sơ hở của người khác để lén lút lấy trộm tài sản.



Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng ngày 28-1-2016, Trí mang theo mỏ lết và tua-vít chạy xe đạp (lấy trộm) từ TP Long xuyên (An Giang) xuống quận Thốt Nốt. Trí qua nhà ông NĐQ thấy khóa cửa ngoài nên cạy cửa vào lấy được 600.000 đồng, hai bộ lư, bốn thùng bia Heniken, năm thùng bia Tiger. Sau đó, Trí bỏ hai bộ lư vào bao chạy xe đạp chở về trước rồi lấy xe máy quay lại chở nốt các thùng bia!

Xe đạp và hai bộ lư Trí bán được 5,8 triệu còn tiền và bia thì tự xài hết.

Đúng một tháng sau, vào 23g45 ngày 28-2-2016, Trí lại mang theo đồ nghề xuống Thốt Nốt trộm tiếp.

Trí phát hiện nhà bà CTC khóa cửa nên leo cây sào nhà xóm để vào nhà bà C. Do phòng bà C. khóa cửa mà Trí không phá được, sợ đập cửa kính gây ra tiếng ồn sẽ bị hàng xóm phát hiện nên Trí trở ra cắt dây kẽm buộc cửa nhà hàng xóm và lấy mền trải dưới nhà để kính rơi không phát ra âm thanh.

Vào phòng bà C., Trí lấy được rất nhiều tiền và vàng của bà C. Đối với tiền mặt, Trí lấy 248,8 triệu đồng sử dụng vào các mục đích như chuộc lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết 65 triệu, mua một thửa đất với giá 24 triệu, mua cửa sắt và làm cầu hết 9,8 triệu, trả nợ 36 triệu, cho một người em 20 triệu, cho ba người mượn 44 triệu, tiêu xài cá nhân và chơi số đề khoảng 50 triệu.

Đối với số vàng trộm được, Trí mang 1,6 cây đi bán ở tiệm rồi mua lại vàng nữ trang cho bản thân, vợ, con và mẹ ruột đeo. Số còn lại vẫn chôn ở sau nhà cho đến khi bị bắt giữ.

Kết luận giám định cho thấy, số vàng còn lại chôn ở nhà Trí là gần 360 triệu. Tổng số tiền của hai Trí trộm là hơn 600 triệu đồng.