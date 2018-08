Xét xử tiếp vụ thiệt hại hơn 303 tỉ ở Agribank Cần Thơ

Theo lịch xét xử của TAND TP Cần Thơ, sáng nay 8-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lê Thanh Hải – nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Cần Thơ cùng hai thuộc cấp và ba người khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999 (có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù).



Sáu bị cáo tại phiên tòa ngày 2-5-2018. Ảnh: NN



Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử từ ngày 18-4. Sau 8 ngày xét xử, đến ngày 2-5 thì tòa quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung do quá trình xét xử xét thấy cần xác định lại mức độ giá trị thiệt hại của vụ án. Cụ thể, tòa yêu cầu trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm ngân hàng nhận thế chấp.

Theo cáo trạng ngày 9-7-2018, VKSND TP Cần Thơ kết luận, vì mục đích đầu tư bất động sản nhưng không có vốn nên bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã cùng với cán bộ Agribank Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Quyết định 63/2010 của Thủ tướng, các Quyết định 1627/2001, 127/2005 của Ngân hàng Nhà nước… thực hiện cấp tín dụng trái quy định pháp luật, cho vay không đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng nhằm mua bán bất động sản để chia lợi ích.

Từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân, Hải, Liệu đã thống nhất sử dụng các pháp nhân là các công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long, cá nhân Phan Duy Phương và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 303 tỉ (ít hơn khoảng 1,2 tỉ so với cáo trạng hồi tháng 3-2018).

… Sau khi bị phát hiện hành vi sai phạm, Nhân đã chỉ đạo Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (cùng là bị can trong vụ này), Lê Thị Kim Cương, Ngô Thị Sao Ly tiêu hủy tài liệu chứng cứ và khai báo sai sự thật với cơ quan điều tra.

Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, cấp dưới của các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, trực tiếp phụ trách các khoản vay đã thực hiện sự chỉ đạo của bị can Hải và Liệu, bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để bị can Hải, Liệu duyệt cho bị can Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank…

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến phiên xử trong các bản tin tiếp theo.