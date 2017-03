Xét xử vụ 'bán' thầu trục lợi hàng trăm tỉ đồng tại Vinawaco

Hối lộ cả phóng viên để được bỏ qua sai phạm Bản cáo trạng cũng nêu rõ, do bị ông N.H.N (phóng viên báo Thanh niên) phát hiện việc thi công đổ thải sai vị trí, Huyền và Thắng đã nhiều lần “tha thiết” gặp và đưa tiền để không đăng tin. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hai bị can này đã hai lần đưa tiền cho ông N., gồm 1.000 USD cùng 500.000 đồng và 20 triệu đồng. Trong đó, khi cả hai đang hối lộ số tiền 20 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Đối với việc gặp, nhận tiền từ Huyền và Thắng, ông N. đã chủ động báo cáo với các cơ quan chức năng và nộp lại số tiền đã nhận.