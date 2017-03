Xin lỗi ông Nén: 'Nếu người nhà các vị bị oan thì các vị nghĩ gì?'

Buổi xin lỗi được tổ chức tại hội trường UBND xã Tân Minh. Bà Trần Thị Thiên Hương (Phó Chánh tòa Hành chính, TAND tỉnh Bình Thuận) chủ trì buổi xin lỗi.

Clip đại diện TAND tỉnh Bình Thuận xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén.

Đại diện các cơ quan tố tụng có: Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận; ông Trương Xuân Sơn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận; ông Biện Văn Hoang - Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận.

Ngay từ sớm, rất đông người dân cũng đã đến theo dõi và chia sẻ sự việc này với gia đình ông Huỳnh Văn Nén.

Trước khi buổi xin lỗi bắt đầu, ông Huỳnh Văn Nén đã chia sẻ: "Tôi là Huỳnh Văn Nén, còn được gọi là 'người tù thế kỷ' vì bị hai bản án oan cùng về tội giết người. Tôi đã đi tù hơn 17 năm vì sai sót có chủ đích của những người làm trong cơ quan tố tụng. Hơn 17 năm qua, gia đình tôi tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no. 17 năm sau tôi trở về, làng xóm thay đổi, chỉ có nhà tôi còn xơ xác. 17 năm cha tôi không được một giấc ngủ ngon, tuổi của ông đáng lẽ được an nhàn bên con cháu thì phải vất vả ngược xuôi lo cho tôi.

Khi tôi ở tù, mẹ tôi đã mất nhưng vẫn mang nỗi lo đau đáu. Lời trăn trối sau cùng bà nói với cha hãy cố gắng lo cho tôi. Tôi đã trải qua hơn 17 năm đắng cay, tủi nhục trong tù tội. Có người hỏi tôi có khi nào nghĩ đến cái chết. Tôi trả lời không và nói rằng người ta làm oan cho tôi thì ắt có chỗ minh oan cho tôi. Tôi kiên trì với niềm tin vào công lý và không nhận một mức ân xá, đặc xá nào.

Và cuối cùng, dù muộn nhưng niềm tin của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã được đình chỉ điều tra, được tự do, trở về với cuộc sống đời thường. Tôi mong rằng bằng những đòn roi, oan ức mà tôi phải chịu, các điều tra viên, thẩm phán kkhi đặt bút phán quyết một điều gì hãy cân nhắc thật kỹ, không chỉ bằng lý trí mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho một người nào nữa.

Đông đảo người dân có mặt theo dõi sự việc. Ảnh: Phương Nam

Mong các cơ quan tố tụng hãy đặt vào hoàn cảnh của tôi, nếu người nhà các vị bị oan thì các vị nghĩ gì. Cuối cùng, cho tôi gửi lời cảm ơn cha, thầy Thận, các luật sư, nhà báo và những người đồng hành, kêu oan cho tôi trong nhiều năm qua...".

Đại diện, bà Trần Thị Thiên Hương đã đọc lời xin lỗi ông Nén và gia đình ông: "Việc để xảy ra oan sai cho gia đình ông Nén là lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng Bình Thuận gồm có Cơ quan CSĐT, VKSND Bình Thuận và TAND Bình Thuận. Suốt thời gian rất dài của vụ án 17 năm là những mất mát to lớn của gia đình ông Nén không gì bù đắp được. Lời xin lỗi của chúng tôi là một phần rất nhỏ so với những gì ông Nén và gia đình phải chịu đựng. Một công dân mất tự do 17 năm, gia đình khó khăn, ly tán... Thông qua buổi xin lỗi này, chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến ông Nén và gia đình ông Nén, bà con tỉnh Bình Thuận cùng nhân dân cả nước.

Chúng tôi thừa nhận sai sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này, thừa nhận khuyết điểm và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật".

Lời xin lỗi công khai đã được những người dự khán vỗ tay khen ngợi vì sự chân tình nhận ra lỗi lầm đã kết án oan người vô tội.





Ông Nén và luật sư đến nơi tổ chức xin lỗi. Ảnh: TTO

Tại buổi xin lỗi, ông Nén cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đấu tranh cho ông, cảm ơn nhân dân cả nước đã tin yêu lẽ phải để ông có được tự do ngày hôm nay.

Trước đó, sáng 28-11, đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận cũng đã trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén tại hội trường thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo quyết định này, sau khi tiến hành điều tra xét thấy hành vi của bị can Huỳnh Văn Nén không cấu thành tội phạm giết người và cướp tài sản nên Cơ quan CSĐTa Công an tỉnh Bình Thuận đình chỉ điều tra đối với bị can Nén.

Ông Huỳnh Văn Nén (sinh năm 1962, quê Cà Mau) bị khởi tố vào ngày 15-5-1999 về tội giết người và cướp tài sản.

17 năm trước, vào tối 23-4-1998, bà Lê Thị Bông (cùng trú tại Tân Minh) bị giết tại nhà riêng. Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành điều tra thì ông Huỳnh Văn Nén trong lúc say rượu lại đi nói vu vơ rằng chính mình là người gây án. Sau đó, ngày 17-5-1998, ông Huỳnh Văn Nén bị bắt. Mặc dù tại tòa ông Nén một mực kêu oan và nói rằng mình bị điều tra viên đánh đập, ép cung, nhưng ngày 31-8-2000, TAND tỉnh Bình Thuận vẫn tuyên phạt ông Nén tù chung thân cho hai tội danh. Ông Nén và gia đình đã liên tục kêu oan khắp nơi.

Trong khi ấy, ông Nguyễn Phúc Thành (hàng xóm của ông Nén, đang thi hành án tại trại giam) đã có đơn tố cáo rằng người giết chết bà Bông là hai người tên Thọ và Việt chứ không phải ông Nén, tuy nhiên việc tố cáo này đã không được xem xét.

Đến ngày 12-11-2014, xét thấy còn nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ án chưa được điều tra làm rõ, TAND Tối cao quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm ngày 31-8-2000 của TAND tỉnh Bình Thuận để điều tra lại...

Ngày 22-10-2015, ông Huỳnh Văn Nén được cho tại ngoại để chữa bệnh và ngày 28-11 chính thức được đình chỉ điều tra.

Một số hình ảnh tại buổi xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén. Ảnh: Phương Nam