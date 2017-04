Yêu cầu giám định lại nữ giám đốc thuê người tiêm HIV

Sau một buổi xét xử, tòa tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề, trong đó có việc giám định tâm thần lại đối với bà Đào Thị Thu Thảo. Bà Thảo là người chủ mưu của vụ án nhưng nay thành nhân chứng do được kết luận bị bệnh tâm thần trước, trong và sau khi gây án.

Bà Thảo được triệu tập đến phiên xử nhưng vắng mặt với lý do đang chữa bệnh trầm cảm. Năm giám định viên (GĐV) của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trong hội đồng giám định pháp y từng kết luận bà Thảo bị trầm cảm trước, trong và sau khi gây án cũng được triệu tập đến tòa.



Hai bị cáo Lê Trung Linh và Nguyễn Văn Thế tại phiên tòa. Ảnh: TK

Trả lời tòa, các GĐV cho biết kết luận bà Thảo bị trầm cảm là dựa vào các tài liệu do cơ quan CSĐT đưa, trong đó có lời trình bày của gia đình bà Thảo, lái xe, phạm nhân nữ cùng phòng giam. Ngoài ra, các GĐV còn kết hợp theo dõi bà Thảo tại bệnh viện. Bà Thảo bị trầm cảm chỉ trong chuyện sang chấn từ việc người yêu có con riêng, còn công việc, hoạt động khác vẫn có thể tham gia bình thường.

HĐXX không đồng tình với câu trả lời và lý giải của các GĐV. Tòa đã trưng ra các tài liệu từng đăng tải hình ảnh bà Thảo tham gia các sự kiện quan trọng của công ty (nơi bà làm giám đốc chi nhánh) trước, trong và sau khi gây án. Tòa đặt vấn đề: “Liệu một người trầm cảm có thể làm được những điều này trong thực tế hay không? Dư luận đang đặt vấn đề nghi vấn rất lớn ở kết luận giám định này…”.

Sau khi vào hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo tòa, kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bà Thảo có nhiều điểm nghi vấn, mâu thuẫn với thực tế khách quan, cần trưng cầu giám định lại. Ngoài ra tòa cho rằng theo cáo trạng bổ sung và thực tế xét hỏi tại phiên tòa, bà Thảo và các đối tượng khác cùng thực hiện việc cướp giật tài sản là một thùng tiền (trong có 744 triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Loan (mẹ của cháu bé bị tiêm HIV) xảy ra tại đường Thống Nhất, TP Vũng Tàu. Hành vi cướp giật tài sản này chưa bị truy tố, xử lý, do vậy cần phải điều tra bổ sung để làm rõ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đầu năm 2014, bà Thảo biết tin bạn trai của bà có quan hệ tình cảm và có con với bà Nguyễn Thị Loan ở TP Vũng Tàu. Bà đã thuê Lê Trung Linh và Nguyễn Văn Thế tiêm HIV cho cháu bé con của bà Loan. Hành vi phạm tội đã hoàn thành nhưng may mắn cháu bé đã được chữa trị kịp thời.

Đến tháng 4-2016, Thảo, Linh và Thế bị công an bắt và khởi tố về tội cố ý lây truyền HIV cho người khác; riêng Thế còn bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản. Tháng 6-2016, theo đề nghị của trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và của gia đình Thảo, CQĐT công an tỉnh này đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Thảo.

Ngày 3-8, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có kết luận giám định với nội dung: “Về y học: Trước, trong và sau khi gây án đương sự bị bệnh trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần. Hiện nay đương sự bị bệnh giai đoạn trầm cảm vừa. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án và hiện nay đương sự không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngay hôm sau, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thảo.