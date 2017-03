Âm mưu tấn công đầu năm mới ở Indonesia

Cảnh sát đã mở chiến dịch truy quét trong hai ngày 18 và 19-12 trên đảo Java và đã bắt giữ sáu nghi can khủng bố. Kế hoạch truy quét được tiến hành theo thông tin tình báo do FBI Mỹ và cảnh sát Úc cung cấp.

Báo Jakarta Globe (Indonesia) cho biết các nghi can khai nhận đã lên kế hoạch nổ bom tại nhiều cộng đồng dòng Shiite ở Java và Sumatra. Trong các nghi can có tên Asep Urip, 31 tuổi, giảng dạy tại trường Hồi giáo ở Java. Cảnh sát khám xét nhà tên này và tìm thấy một lá cờ đen tương tự cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát Indonesia cho biết một đệ tử của Asep Urip tên Zaenal, 35 tuổi đã chuẩn bị đánh bom tự sát ở Jakarta dịp năm mới 2016. Tại nhà một nghi can khác ở TP Semarang, cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng dùng để chế tạo bom như thiết bị thí nghiệm, sách hướng dẫn về hóa chất và phân bón.





Tướng Badrodin Haiti, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia, khẳng định trong nhóm khủng bố này có một số tên là phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng và một số tên là cảm tình viên. Ông cho biết chiến dịch truy quét vẫn đang tiếp tục, người dân cần cảnh giác và nên trình báo nếu thấy khả nghi.

Theo Reuters, Indonesia đã triển khai hơn 150.000 cảnh sát (ảnh) để bảo vệ các nhà thờ và nơi công cộng trong lễ Giáng sinh và năm mới. Hồi tháng 8, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ ba phần tử có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng âm mưu tấn công ngày quốc khánh 17-8. Hôm 19-12, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã khuyến cáo công dân Nga không nên rời các khu du lịch có bảo vệ tại Indonesia do nguy cơ khủng bố gia tăng.