Hai đảng lớn ở Anh xào xáo vì Brexit

Nội bộ Công đảng đối lập và đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh xào xáo nghiêm trọng sau khi kết quả trưng cầu ý dân đã chọn Anh rời EU (Brexit).

Trong Công đảng, sinh mệnh chính trị của Chủ tịch Jeremy Corbyn đang bị đe dọa. Ngày càng có nhiều ý kiến đề nghị ông từ chức vì đóng góp mờ nhạt vào cuộc vận động ở lại EU.

Theo báo The Guardian, sáng 27-6 (giờ địa phương), ông Jeremy Corbyn đã họp khẩn cấp với Phó Chủ tịch Tom Watson. Lý do bởi 21 thành viên trong nội các đối lập của Công đảng (nội các do đảng đối lập ở Anh lập ra để phụ trách các lĩnh vực song song với nội các chính phủ) đã đồng loạt tuyên bố rút khỏi đảng.

Những người phản đối lo ngại sau khi đảng Bảo thủ bầu tân chủ tịch thay thế Thủ tướng David Cameron, tân chủ tịch sẽ kêu gọi bầu cử sớm và Công đảng có nguy cơ mất 100 ghế Quốc hội nếu ông Corbyn tiếp tục dẫn dắt Công đảng.





Thị trường chứng khoán hỗn loạn sau kết quả Brexit ở Anh. Biếm họa của DARYL CAGLE

Báo The Independent dự báo sang ngày 28-6, nếu ông Corbyn còn giữ chức chủ tịch Công đảng, một số nghị sĩ sẽ tìm cách tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Và sang ngày 29-6, có thể xảy ra thách thức trực tiếp với vai trò lãnh đạo của ông.

Trong đảng Bảo thủ cầm quyền cũng đã có rạn nứt giữa các đảng viên ủng hộ Brexit và những người muốn ở lại EU.

Cựu thị trưởng London, ông Boris Johnson, là người ủng hộ Brexit. Ông được đánh giá sẽ được bầu làm chủ tịch đảng Bảo thủ để trở thành thủ tướng Anh.

Ngoại trưởng Philip Hammond đã cảnh báo phe ủng hộ Brexit cần cho cử tri biết họ phải làm gì để thực hiện lời hứa hạn chế nhập cư và tiếp tục thương mại tự do.

Trong bài viết đăng trên báo Daily Telegraph ngày 26-6, ông Boris Johnson đã khẳng định: “Anh sẽ tiếp tục tham gia thị trường chung EU”.

Ông viết Anh có thể lập quan hệ mới với EU dựa trên thương mại tự do và đối tác thay vì hệ thống liên minh như trước và Anh có thể đạt thỏa thuận thương mại với các nền kinh tế phát triển khác ngoài EU.

Ông gợi ý Anh sẽ không chấp nhận tự do di chuyển lao động và cần sửa đổi chính sách nhập cư để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và kinh tế.

Ông cho rằng sẽ không có chuyện Anh “rầm rập” tách khỏi EU, quyền lợi của công dân EU sống ở Anh sẽ được bảo vệ cũng như quyền lợi của công dân Anh trong EU.

Ông nhấn mạnh: “Người Anh sẽ có quyền qua EU sinh sống, làm việc, du lịch, học tập, mua nhà và định cư”.

Đối thủ nặng ký của ông Johnson là nữ Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, người ủng hộ Anh ở lại EU.

Khó khăn của bà Theresa May là phải đối mặt với thái độ khó chịu của một số người ủng hộ Brexit trong đảng Bảo thủ.

Theo thăm dò của báo Mail on Sunday ngày 26-6 với những người ủng hộ đảng Bảo thủ, 53% số người được hỏi đã chọn bà May làm thủ lĩnh trong khi ông Johnson chỉ nhận được 47% ủng hộ.