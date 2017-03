Iraq bắt nghi phạm 'Bộ trưởng Tài chính' của IS

Theo Today News 24h, người dân ở Ramadi nói với lực lượng an ninh rằng phần tử được gọi là “Bộ trưởng Bộ Tài chính của IS” đã bị bắt giữ trong chiến dịch giải phóng TP chiến lược Ramadi tại miền trung nước này.



Quân đội Iraq đã giải phóng phần lớn TP Ramadi. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin địa phương, trước khi bị bắt người này đã tìm cách trà trộn vào dân thường và tìm cách chạy trốn khỏi TP sau khi lực lượng phiến quân bị quân đội chính phủ đánh bại.

Trước đó, ngày 28-12, quân đội Iraq tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn TP amadi khỏi sự chiếm đóng của IS. Sau đó, Tỉnh trưởng tỉnh Anbar - Suheyb Alrawi đính chính rằng TP Ramadi chỉ được giải phóng 80%. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng xác nhận một phần của TP Ramadi vẫn còn bị phiến quân chiếm giữ.

Hiện tại, IS là một trong những mối đe dọa lớn đối với an ninh toàn cầu. Trong ba năm qua, những kẻ khủng bố đã chiếm giữ phần lớn các khu vực Iraq và Syria. Ngoài ra, họ đang cố lan truyền những tác động tiêu cực của chúng cho các quốc gia Bắc Phi, đặc biệt là Libya. Theo nhiều ước tính khác nhau, khu vực do IS kiểm soát lên tới 90.000 km2 với khoảng 50.000-200.000 phiến quân.