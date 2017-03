Lộ diện nghi phạm đầu tiên gài bom nổ tung máy bay Nga

Trang tin Life News của Nga hôm 28-1 cho biết giới điều tra đã xác định được danh tính một nhân viên làm việc tại sân bay Sharm el Sheikh. Người này là một trong sáu công dân Ai Cập có liên quan đến vụ gài bom máy bay của hãng hàng không Metrojet mang số hiệu 9268 của Nga hôm 31-10-2015.



Mảnh vỡ máy bay Nga sau vụ nổ ở bán đảo Sinai, Ai Cập. Ảnh: Telegraph

Theo đó, người này là nhân viên thu xếp hành lý tại sân bay quốc tế Sharm el Sheikh. Tuy nhiên, các nhà điều tra chưa công bố tên của nhân vật này. Nguồn tin cho biết nhân viên này đã đưa trái phép một thiết bị nổ lên máy bay.

Theo LifeNews, nghi phạm gài bom máy bay bắt đầu làm việc tại sân bay không lâu trước khi xảy ra vụ tấn công và nhanh chóng được cử làm nhân viên thu xếp hành lý. Tên này được cho là đã chạy trốn khỏi Ai Cập sau khi gài thiết bị nổ trong khoang hành lý của máy bay. Lần xuất hiện gần đây nhất của hắn là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện giới chức an ninh Nga chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin trên.

Máy bay Airbus 231của hãng hàng không Metrojet bất ngờ nổ tung trên bầu trời ở bán đảo Sina hôm 31-10-2015 khi chỉ vừa cất cánh 23 phút khỏi sân bay Sharm el-Sheikh và trên đường tới St Petersburg ở Nga. Vụ việc khiến toàn bộ 224 người trên máy bay, chủ yếu là du khách Nga thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không kinh hoàng nhất trong lịch sử Nga và là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất kể từ 2004.

Giới chức Nga và Ai Cập ban đầu không cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố, tuy nhiên, sau đó Moscow chính thức khẳng định đây là một vụ khủng bố. Trong khi đó, giới tình báo Anh và Mỹ cho rằng vụ tấn công có thể là hệ quả của việc tranh giành ảnh hưởng giữa các nhóm khủng bố ở bán đảo Sinai.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm và công bố bức ảnh thiết bị dùng để tấn công máy bay này là một quả bom tự chế từ một lon nước ngọt.

Sau vụ việc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ chuyến bay tới Ai Cập, đồng thời sơ tán khoảng 80.000 người khỏi Ai Cập vì lý do an ninh. Động thái này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào ngành du lịch Ai Cập. Giới chức Nga cho biết sẽ cho phép nối lại hoạt động giao thông hàng không với Ai Cập sau khi điều kiện an ninh được cải thiện.