Máy bay ứng viên phó Tổng thống trượt khỏi đường băng

Theo tờ The New York Post, máy bay chở ứng viên Phó Tổng thống Mỹ, Mike Pence, của đảng Cộng hòa đã gặp sự cố trượt khỏi đường băng vào đêm 27-10 (giờ địa phương). Vụ việc xảy ra tại sân bay LaGuardia (TP New York). Theo các hãng thông tấn của Mỹ, vị thống đốc bang Indiana hiện vẫn an toàn.





Máy bay của ứng viên phó tổng thống Mỹ Mike Pence đại diện cho dảng Cộng hòa. - Ảnh: New York Post

Theo tờ The New York Post, máy bay của ông Mike Pence khi đáp xuống sân bay LaGuardia đã trượt khỏi đường băng sau khi phi công tìm cách thắng gấp vì lần đáp không được suôn sẻ. Sự việc xảy ra vào khoảng 7:45 tối (giờ địa phương).



Theo mô tả của các phóng viên có mặt trên máy bay, khi chiếc máy bay dừng hẳn, vị ứng cử viên phó tổng thống Mỹ đã lập đứng dậy thăm hỏi và kiểm tra xem có người nào bị thương hay không. “Vị thống đốc đã lập tức đứng dậy và muốn đảm bảo tất cả đều an toàn”, phóng viên đài NBC cho biết.



Ông Mike Pence được các phóng viên nhận định là hành động rất bình tĩnh và chuyên nghiệp, nhanh chóng kiểm tra xem toàn bộ mọi người có an toàn hay không. - Ảnh: AP

Ông Mike Pence cho biết, bùn đã bắn lên cửa sổ của buồng lái máy bay. Do đó các phi công đã gặp khó khăn trong việc quan sát đường băng đáp máy bay. Những nhân chức bên ngoài cho biết, trước khi dừng hẳn, chiếc máy bay Boeing 737 chở Mike Pence và đoàn tháp tùng 30 người đã phá hỏng hai đoạn đường bê tong trước khi dừng hẳn trên bãi cỏ. “Nếu như chiếc máy bay không dừng lại, có lẽ nó đã đâm thẳng vào Bãi đậu Trung Tâm”, một nguồn tin chia sẻ với tờ The New York Post.