Một cô dâu Việt tự sát tại Hàn Quốc

Chị Trúc cùng người chồng Hàn Quốc (Ảnh do gia đình cung cấp)



Theo Ca Linh (NLĐO)



Sáng 29-4, anh Phạm Văn Sơn (44 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết, gia đình anh đã sang Hàn Quốc, chuẩn bị đưa tro cốt chị Phạm Thị Trúc (31 tuổi, em gái anh Sơn) về quê an táng. Chị Trúc là con gái thứ 10 trong gia đình có 11 anh chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, tháng 8-2006, chị Trúc lấy chồng Hàn Quốc tên Jeong Dong Sedk qua “cò” mai mối.Sau khi lấy chồng, chị Trúc sinh được 2 đứa con gái. Tuy nhiên, vào ngày 25-4 vừa qua, chị Trúc được phát hiện đã tử vong ngay chân cầu thang nhà chồng. Anh Sơn nghẹn ngào: “Cảnh sát TP Busan, nơi gia đình em tôi sống, đã khám nghiệm tử thi và kết luận Trúc tử vong là do tự sát. Trước đó, Trúc bị bệnh thắt cuống bao tử, người xanh xao, gầy gò. Chắc vì chạy chữa không khỏi nên nó nghĩ quẩn”.