Mỹ: Điều tra hàng loạt quan chức ra nước ngoài mua dâm

Không ít quan chức Mỹ ra nước ngoài thác loạn.

Vấn đề được nêu trong báo cáo là rất nghiêm trọng

Tuy vậy, Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết, một số nhân viên của Cục Quản lý dược phẩm Mỹ (DEA) bị cáo buộc tham gia vào các vụ tiệc tùng với gái mại dâm.



Gái mại dâm tham gia những vụ "thác loạn" này do các tập đoàn dược phẩm ở nước ngoài bỏ tiền thuê trong nhiều năm qua.



Báo cáo không nêu chi tiết tên quốc gia, nơi tổ chức những vụ tiệc tùng này, nhưng theo một quan chức, đó là Colombia.



Theo thông tin được đề cập trong bản báo cáo, 7 trong số 10 nhân viên của DEA bị cáo buộc liên quan đến vụ việc đã thừa nhận có tham dự vào các vụ tiệc tùng. Những nhân viên này đã bị tạm đình chỉ công tác từ 2 đến 10 ngày.



Báo cáo cũng dẫn lời cựu sĩ quan cảnh sát ở Colombia cho hay, 3 nhân viên giám sát đặc biệt của DEA đã nhận tiền, quà tặng đắt giá và vũ khí từ các tập đoàn dược phẩm ở nước ngoài.



Trong báo cáo dài 131 trang do Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp Michael E Horowitz thực hiện có đoạn: "Mặc dù một số nhân viên DEA tham gia vào những bữa tiệc này phủ nhận cáo buộc trên, nhưng thông tin trong hồ sơ vụ án cho thấy, họ đáng ra phải nhận thức được, gái bán dâm tham dự những bữa tiệc này do các tập đoàn dược phẩm chi trả".



Những phát hiện này là một phần của cuộc điều tra quy mô lớn, tập trung vào việc xử lý các tố cáo liên quan đến quấy rối tình dục và hành vi sai trái trong thời gian từ 2009 - 2012 tại các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, như DEA, Cục Điều tra Liên bang (FBI), cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc Bộ Tư Pháp Mỹ (USMS) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ.



Thanh tra Horowitz cho biết, cuộc điều tra đã chịu ảnh hưởng đáng kể và bị trì hoãn không cần thiết vì những khó khăn liên tiếp mà văn phòng của ông phải đối mặt khi thu thập thông tin có liên quan từ FBI và DEA.



Khi có được thông tin, ông nhận định "chúng vẫn chưa đầy đủ".



Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho hay, các quan chức nhận thấy vấn đề được nêu trong báo cáo của Tổng Thanh tra là rất nghiêm trọng và đang tiến hành các bước cụ thể để ngăn chặn tình trạng tương tự trong tương lai.



Nhiều vụ việc bị làm ngơ



Phần lớn nội dung báo cáo của Tổng Thanh tra tập trung vào việc xử lý các cáo buộc lạm dụng tình dục hơn là các vụ việc cụ thể.



Ngoài ra, báo cáo cũng bổ sung đối với FBI và USMS, cơ quan nội vụ đã không điều tra một số cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái về tình dục.



Cơ quan nội vụ của DEA đã không tiến hành điều tra đầy đủ những cáo buộc về việc nhân viên mua dâm. Bản báo cáo kết luận: DEA thiếu chính sách rõ ràng về việc liệu có nên báo cáo hành vi sai trái lên trụ sở chính, và DEA liệu có nên thận trọng giám sát khi tiến hành báo cáo.



Trong một trường hợp khác, 4 quan chức cấp cao của FBI không báo cáo vụ việc một nhà phân tích chương trình và quản lý giám sát liên tục dính líu đến các hành vi sai trái, bao gồm gạ gẫm cấp dưới trong phòng ngủ của họ, đưa ra bình luận và cử chỉ liên quan đến tình dục không phù hợp.



Cuối cùng, ông này bị đình chỉ công tác 60 ngày, bị giáng chức và được điều chuyển sang một văn phòng khác.



Tổng Thanh tra Horowitz cho biết, văn phòng của ông đã cố gắng xác định mức độ nhân viên thi hành pháp luật gửi tin nhắn văn bản và hình ảnh.



Nhưng không thể, vì không có công nghệ thích hợp để phát hiện các hành vi sai trái.



Mới đây, Thượng nghị sĩ Charles Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp đã kêu gọi Bộ Tư pháp áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với nhân viên là những người mua dâm.