Mỹ và Anh cảnh báo âm mưu khủng bố ở Bắc Kinh

Hai đại sứ quán đã yêu cầu các công nhân và nhân viên của Mỹ và Anh tăng cường cảnh giác nếu có đến khu Tam Lý Đồn. Đây là khu phố kinh doanh nhiều nhãn hàng cao cấp và có nhiều nhà hàng ăn ngon. Ngoài ra, Đại sứ quán Anh cho biết có đe dọa chung nguy cơ khủng bố từ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.





Pháp và nhiều sứ quán tại Bắc Kinh cho biết cũng đã nhận được đe dọa từ khu phố Tam Lý Đồn. Theo báo Sydney Morning Herald (Úc), Bộ Ngoại giao Úc tiếp tục khuyến cáo công dân Úc cảnh giác với an ninh chung ở Trung Quốc, đặc biệt ở Tây Tạng và Tân Cương.

CNN nhận thấy công an Bắc Kinh đã tăng cường lực lượng ở các khu thương mại lớn và trung bình (ảnh). Bộ Công an viện lý do là bảo vệ các địa điểm đông người dịp lễ Giáng sinh chứ không nói đến cảnh báo khủng bố.