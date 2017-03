Nga đóng cửa Quảng trường Đỏ trong đêm giao thừa

AFP dẫn lời ông Alexei Mayorov, người đứng đầu cơ quan an ninh Moscow, cho hay mọi người sẽ không được đến quảng trường để thưởng thức khoảnh khắc đếm ngược theo tiếng chuông trên tháp đồng hồ Kremlin như mọi năm.



Quảng trường Đỏ trong một đêm giao thừa (Ảnh: AFP)

Lý do chính thức được đưa ra cho việc đóng cửa quảng trường bất ngờ là để đảm bảo an ninh cho một buổi ca nhạc trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Channel One. Chỉ một số khán giả nhất định mới được phép tham dự sự kiện này.

Ông Mayorov cho hay cảnh sát sẽ giải thích với bất kỳ ai muốn vào trong rằng "Quảng trường Đỏ được đóng cửa để tổ chức một sự kiện và rằng có rất nhiều địa điểm khác xung quanh mà mọi người có thể tìm được những phút giây tuyệt vời”.

Phát biểu trên đài phát thanh Kommersant, Alexander Klyukin - nhà lập pháp trước đây cho rằng động thái bất ngờ này “tương tự như việc đóng cửa Quảng trường Thời đại ở New York”.

Moscow đã đưa ra một loạt biện pháp thắt chặt an ninh sau đợt tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11. Vụ tấn công này xảy ra sau khi một máy bay chở khách của Nga phát nổ với nghi ngờ bị cài bom hồi cuối tháng 10, làm 224 người thiệt mạng.

"Việc Moscow là một mục tiêu tấn công tiềm năng của các phần tử khủng bố quốc tế không phải là điều gì bí mật" - thị trưởng TP Sergei Sobyanin nói hồi đầu tháng này.

Các máy dò kim loại đã được lắp đặt tại lối vào của các trung tâm thương mại và các nhân viên trông xe được phép kiểm tra những chiếc xe khả nghi.

Ngoài ra, tháp truyền hình chính của Nga Ostankino cũng đã bị phong tỏa bằng dây thép gai trong tháng này, trong khi camera giám sát được lắp đặt ở các khu đi bộ tại Moscow và cảnh sát tuần tra ga tàu điện ngầm bằng chó nghiệp vụ.