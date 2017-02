Nghi can vụ Kim Jong-nam ngỡ đang diễn chương trình hài

Ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng biện pháp đầu độc ngày 13-2. Đã có 4 nghi can bị bắt, gồm 2 nữ, 2 nam. 3 nghi can nam giới vẫn đang bị truy lùng.



AP dẫn lời Giám đốc cảnh sát quốc gia Malaysia Tito Karnavian ngày 17-2 nhận định nữ nghi can người Indonesia đã bị lừa rằng mình chỉ tham gia một show hài sẽ được phát trên truyền hình.

Theo ông Tito Karnavian, nữ nghi can Siti Aisyah 25 tuổi đã nhận một khoản tiền để tham gia vào trò hài kiểu như “Just For Laughs”. Nghi can Aisyah và một phụ nữ nữa có nhiệm vụ thuyết phục nam giới nhắm mắt lại, sau đó xịt nước vào mặt họ.



Nữ nghi can Indonesia Siti Aisyah. Ảnh: STRAITS TIMES



“Hành động này trước đó đã được thực hiện 3-4 lần, và họ được trả một ít USD. Mục tiêu cuối cùng là ông Kim Jong-nam, và nước xịt là chất độc chết người. Nữ nghi can này không hề biết đó là một âm mưu sát hại” – AP dẫn lời Giám đốc cảnh sát Malaysia Karnavian.

Theo thông tin từ AP thì việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất tối 15-2 nhưng kết quả vẫn được giữ kín.

Trong khi đó nói với kênh truyền hình Channel New Asia (CNA) ngày 17-2, mẹ của nữ nghi can khẳng định con gái mình là người tốt, chỉ là nạn nhân bị lợi dụng trong vụ việc. Bố mẹ chồng cũ của nữ nghi can cũng khẳng định con dâu cũ của mình là người tử tế.



Ngôi nhà màu đỏ là nơi nữ nghi can Siti Aisyah từng sống, ở Tambora, tây Jakarta (Indonesia). Ảnh: TWITTER

CNA dẫn lời hàng xóm nữ nghi can đang sống ở Tambora, tây Jakarta (Indonesia) cho biết nữ nghi can Aisyah rất nhút nhát, đơn giản, ngây thơ. Không ai trong địa phương có liên lạc với nghi can sau khi vợ chồng nghi can sang Malaysia.