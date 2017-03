Nhà máy xi măng Pháp đóng thuế cho IS

Nhà máy xi măng tọa lạc tại Jalabiya gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, cách Aleppo khoảng 150 km.

Ban đầu quân đội Syria bảo vệ nhà máy, sau đó từ tháng 8-2013 cánh quân sự của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd đảm trách công tác an ninh cho đến khi IS đánh chiếm. Các nhân viên nhà máy đã được sơ tán trước khi IS xuất hiện. Báo Libération đưa tin lúc đó nhà máy đã bị cháy một phần.

Nhà máy đi vào hoạt động năm 2010, đạt công suất 2,6 triệu tấn xi măng mỗi năm, là một trong các dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Syria ngoài lĩnh vực dầu mỏ. Vào lúc bắt đầu hoạt động, nhà máy xi măng này là lá cờ đầu của ngành xi măng Pháp tại Trung Đông.

Một năm sau, nội chiến bùng nổ tại Syria. Trong môi trường loạn lạc chiến tranh, ban giám đốc nhà máy đã cố gắng tìm cách duy trì hoạt động. Ngày 21-6 (giờ địa phương), báo Le Monde công bố kết quả điều tra riêng của báo cho thấy nhà máy xi măng ở Syria của hãng Lafarge đã trả tiền thuế cho IS trong năm 2013 và 2014 để tiếp tục hoạt động trong chiến tranh.

Theo điều tra, đến năm 2013, khi IS xuất hiện trong khu vực, ban giám đốc nhà máy đã thương lượng với IS để các công nhân và xe tải chở sản phẩm của nhà máy đi qua các chốt kiểm soát của IS. Ngoài ra, nhà máy còn phải mua dầu trong lúc các mỏ dầu trong địa bàn đều thuộc quyền kiểm soát của IS.

Báo Le Monde kết luận như vậy trong hơn một năm, nhà máy xi măng của hãng Lafarge đã gián tiếp đầu tư cho IS cho đến lúc nhà máy ngừng hoạt động vào ngày 19-9-2014, lúc nhà máy bị đánh chiếm. Có hai lần một nhân vật trung gian đã đề nghị hãng Lafarge đưa nhà máy trở lại hoạt động dưới quyền kiểm soát của IS và chia lợi nhuận với IS nhưng hãng Lafarge không đồng ý.

Đến tháng 2-2015, lực lượng dân quân người Kurd được liên minh do Mỹ đứng đầu yểm trợ đã chiếm lại khu vực nhà máy. Sau đó, nhà máy được dùng làm căn cứ của các lực lượng đặc nhiệm Pháp, Mỹ, Anh đang bí mật giúp lực lượng dân quân người Kurd đánh IS.