Ông Trump dọn đường vào Nhà Trắng

Các tổ chức khủng bố nghĩ gì về Trump? Các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Al Qaeda và Mặt trận Fateh al-Sham (Mặt trận Al Nusra cũ) đã hoan hô ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, IS đã đánh giá hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton như nhau vì cả hai cùng “bênh vực nhà nước Do Thái và tuyên chiến với Hồi giáo”. Riêng ông Trump đã tuyên bố sẽ cấm tín đồ Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ và sẽ ném bom tận sào huyệt của IS. Trên diễn đàn trên mạng, sau khi dùng những từ ngữ chê bai ông Trump còn tệ hơn Tổng thống Bush lúc trước, bọn IS cho rằng sắp tới tính khí của ông Trump sẽ làm “các nhà lãnh đạo độc tài Ả Rập” bực mình, như vậy môi trường hoạt động thánh chiến của chúng sẽ mở rộng hơn trước. Một tên IS khác đã khẩn cấp kêu gọi những người ủng hộ IS đưa lên mạng các tin nhắn ủng hộ và phản đối Trump để đổ dầu vô lửa, kích động cho rối loạn tăng thêm ở Mỹ và như vậy Mỹ sẽ bỏ quên IS để chúng hành động. PH.QUỲNH - Ngày 10-11, Hội đồng Các quan hệ Mỹ-Hồi giáo (tổ chức bảo vệ quyền lợi người theo Hồi giáo ở Mỹ) thông báo sau bầu cử đã xảy ra hai vụ tấn công hai phụ nữ choàng khăn Hồi giáo ở bang California, nhiều vụ viết vẽ mang tính chất phân biệt chủng tộc và trẻ em con người nhập cư bị đe dọa. - Tại Chicago sau ngày bầu cử, một nhóm thanh niên Mỹ gốc Phi đã đánh dã man một người đàn ông da trắng trong khi những người đứng coi hò hét: “Mày đã bỏ phiếu cho Trump”. Nạn nhân bị đánh ngã xuống đất và bị trúng đòn vào mặt. Băng video này đã được tung lên mạng.