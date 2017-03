Vụ đánh bom Bangkok: Nghi can thứ hai có hộ chiếu TQ

8 lệnh bắt giữ đã được tòa án công bố gồm nghi can mặc áo vàng mang ba lô ở đền Erawan, nghi can mặc áo xanh (ném vật nổ ở bến tàu), Wanna Suansan và chồng tên Emrah Davuloglu, Ali Jolan, Ahmet Bosonglan và hai nghi can nước ngoài. Trong số này có hai nghi can đã bị bắt. __________________________ Ngày 2-9, người phát ngôn cảnh sát thông báo sắp tới Thái Lan sẽ áp dụng sinh trắc học để chống hộ chiếu giả. Cùng ngày, đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thái Lan đã đề nghị Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về nghi can thứ nhất bị bắt chiều 29-8 ở quận Nong Chok với hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả.