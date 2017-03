Cách sơ cứu người bị co giật, động kinh

Vì co giật là một tình trạng khá thường gặp trong cuộc sống nên bạn cần bỏ túi cho mình những kinh nghiệm nhỏ khi có ai đó cần giúp đỡ, tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra.

Điều bạn cần biết đầu tiên và nên luôn nhớ là bạn không thể làm gì để dừng cơn co giật của một người đang lên co giật, động kinh. Thứ hai là người co giật không thể tự nuốt lưỡi của mình, cũng không bị ngạt thở vì co giật. Thứ ba là bạn nên nhớ đa số các cơn co giật chỉ dài khoảng vài phút, trung bình là năm phút.



Dưới đây là những điều bạn NÊN LÀM khi gặp trường hợp co giật, động kinh:

1. Giữ tâm trạng bình tĩnh, không cuống quýt, la lối om sòm. Việc này sẽ chỉ làm rối tình hình hơn.

2. Yêu cầu người xung quanh bình tĩnh và lùi ra sau.

3. Nhẹ nhàng đỡ lưng người đang bị co giật nằm xuống một mặt phẳng an toàn như sàn nhà hoặc miếng nệm. Không nên để nằm trên giường vì có thể bị té.



Sơ cứu co giật ngoài bệnh viện

4. Xoay lưng người đang co giật, để họ nằm nghiêng một bên, hành động này giúp họ dễ thở hơn



5. Kê một cái gối mềm dưới đầu, hoặc có gì dùng đó, như gấp mền nhỏ, áo khoác... đều được.

6. Nhìn xung quanh xem có vật nào cứng, nhọn, dễ bể, dễ cháy... hay không. Nếu có, cần thu dọn hết những đồ vật này ra xa để phòng ngừa chấn thương thêm cho bạn và người đang bị co giật.

7. Xem trên người của người đang bị co giật có gì nguy hiểm không, ví dụ như mắt kính, nới lỏng cà ra vát, khuy áo sơ mi... Nếu có dây nhợ gì trên cổ, trên người nên tháo ra đề phòng thắt, ngạt.

8. Theo dõi và ghi nhận những gì đang xảy ra (co giật một bên hay hai bên, tay hay chân hay cả hai, có trợn mắt, gồng người hay không, có bị tiểu ướt quần hay không...) để bạn có thể kể lại với bác sĩ hoặc với người co giật sau này.

9. Xem đồng hồ, tính thời gian cơn co giật (điều này rất quan trọng), nếu cơn co giật quá 5 phút phải gọi cấp cứu.

Những điều KHÔNG NÊN LÀM khi gặp người co giật, động kinh:

1. Không cố gắng đè lên người co giật hoặc cố gắng làm bất kỳ điều gì để dừng cơn co giật, điều này là vô ích.

2. Không cho bất kỳ vật gì, chất gì vào miệng người co giật, kể cả tay của bạn.

3. Không hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân vì người đang co giật vẫn tự thở được.

4. Không cho người co giật vào bồn tắm vì có thể gây ngạt, sặc nước thêm.

Khi người bị co giật ngừng co giật, bạn nên:



1. Ở lại theo dõi người bệnh cho đến khi họ tỉnh táo hoàn toàn.

2. Khi người bệnh tỉnh táo, giúp họ ngồi lên ở một nơi an toàn, trấn an họ và kể lại những gì bạn ghi nhận được cho họ biết.

3. Gọi cho người quen của người bệnh đến đưa họ đi khám bệnh viện hoặc đưa về nhà cho an toàn.

4. Nếu sau khi ngưng co giật, người bệnh không tỉnh lại hoặc nhìn thấy rất “bệnh”, lúc này bạn nên gọi cấp cứu.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi Trần Thị Huyên Thảo