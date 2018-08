Bệnh hiếm vùng kín tưởng bị lãng quên bắt đầu trở lại

Đó là căn bệnh u hạt vùng kín (donovanosis) một bệnh lây qua tình dục do vi khuẩn Calymmatobacterium granulomatis gây ra. Bệnh này rất hiếm gặp, nhưng một khi đã mắc nó sẽ khiến vùng kín sưng lên, dần thối rữa nếu không được điều trị kịp thời.

Thời gian gần đây, bệnh này được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới như ở Anh, Úc và Nam châu Phi.

Gần đây, một phụ nữ 25 tuổi tại Southport, Merseyside, Anh, được phát hiện nhiễm bệnh donovanosis. Bệnh này khiến các vết lở loét phát triển, lây lan trên vùng kín nạn nhân trước khi thịt tại vùng này “tự ăn” chính nó.

Donovanosis lây lan qua tiếp xúc trên da và vết lở chảy máu. Nếu không chữa trị, donovanosis sẽ hủy hoại hoàn toàn vùng sinh dục, gây sẹo, đổi màu, tổn hại vĩnh viễn.

Vẫn chưa rõ lý do người phụ nữ mắc bệnh trên có bị biến chứng nào khác. Tuy nhiên, hầu hết các ca mắc bệnh ở Mỹ và Anh đều do quan hệ tình dục không an toàn ở những nước có nguy cơ.

Donovanosis là căn bệnh tình dục hiếm gặp, thường mắc phải ở các nước vùng nhiệt đới như đông nam Ấn Độ, Guyana và New Guinea. Bệnh này ảnh hưởng lên nam giới cao gấp đôi phụ nữ, độ tuổi bệnh nhân thường ở khoảng 20-40.

Triệu chứng bệnh thường bắt đầu sau khoảng 1-12 tuần nhiễm phải vi khuẩn Granuloma inguinale. Các triệu chứng bao gồm: Nốt đỏ nổi lên ở vùng kín, tróc da do nốt đỏ bắt đầu lở, mô vùng kín bị hủy hoại, vùng kín đổi màu.

Bệnh này thường được chữa trị bằng kháng sinh trong vòng 3 tuần hoặc đến khi vết lở lành hẳn. Nếu không chữa trị, vùng kín bệnh nhân sẽ bị tổn hại vĩnh viễn. Thời gian chữa trị donovanosis rất quan trọng, chỉ cần chậm trễ một ít, thịt vùng kín đã bị rữa mất, và vi khuẩn này cũng là 1 nguy cơ làm lây lan HIV.