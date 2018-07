Bị cấm yêu bạn đồng tính, uống thuốc tự tử

Đó là một trong những trường hợp trẻ ngộ độc đau lòng được nhóm tác giả Lê Phước Truyền, BV ĐH Y Dược TP.HCM, Phùng Nguyễn Thế Nguyên và Trần Diệp Tuấn của BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) báo cáo trong nghiên cứu tham luận "Đặc điểm ngộ độc ở trẻ nhập khoa hồi sức tích cực - chống độc BV Nhi đồng 1" tại hội nghị nhi khoa mở rộng lần thứ 26 được tổ chức tại BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngày 21-7-2018.

Điểm chú ý của báo cáo trong số 31 trẻ ngộ độc điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc tại BV Nhi đồng 1 có 39% trẻ ngộ độc parquat, kế đến là paracetamol chiếm 19,3%, phospho hữu cơ chiếm 16,1%... Trong đó, có 25 trẻ tự tử do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình, chiếm 80%. Trường hợp điển hình là một trẻ nam (15 tuổi), là đồng tính nam có tình cảm yêu đương với bạn trai cùng lớp. Em đã từng tự tử nhiều lần nhưng được cứu. Một lần, em bỏ đi chơi với bạn trai, bị gia đình phát hiện và ngăn cấm nên đã pha thuốc diệt cỏ paraquat với nhớt xe máy uống tự tử để các bác sĩ không thể súc rửa được dạ dày. Trẻ nam này đã được cho về sau đó trong tình trạng xơ phổi, tổn thương thận.



Một bé gái uống thuốc diệt cỏ paraquat sau đó không qua khỏi được điều trị tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM). Ảnh: HL

Cùng bị gia đình ngăn cấm yêu đương, một bạn trai (15 tuổi) uống paraquat tự tử và ép bạn gái (14 tuổi) ở Khánh Hòa cùng uống, kết quả bạn trai tử vong do suy hô hấp sau đó, bạn gái nhập viện điều trị với những di chứng xơ phổi, tổn thương thận nặng nề khi được cho về sau đó.



Nhóm tác giả nghiên cứu thống kê ngoài mâu thuẫn bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương, các nguyên nhân khác có thể khiến trẻ tìm đến cái chết là do bị ba la, mẹ la, ông nội la, bà nội la. Nguyên nhân bị la là do học kém, cúp học, bỏ đi chơi với bạn, nuôi gà đá. Hoặc có những trường hợp trẻ không do bị la mà do ba mẹ mâu thuẫn, trẻ buồn nên tự tử hay sợ ba hay mẹ rời xa trẻ. Do đó, nhóm tác giả khuyến cáo mỗi trẻ có một hoàn cảnh khác nhau. Do trẻ còn nhỏ, tâm lý chưa ổn định nhưng tác động dù nhỏ ở gia đình kèm theo tâm lý của trẻ có thể làm cho trẻ uống thuốc tự tử, để lại hậu quả đáng tiếc.