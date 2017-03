10 quy tắc để giảm và giữ cân lâu dài

Để giữ cân lâu dài, có những quy tắc mà bạn nhất định nên ghi nhớ.

1. Ăn thực phẩm "thật"

Những loại thực phẩm chế biến đóng hộp với nhãn ghi rất nhiều thành phần nó chứa bên trong không phải là thực phẩm thật. Bạn nên ăn nhiều những thực phẩm tự nhiên chứ không phải đồ nhân tạo. Đây là yếu tố tiên quyết để giảm cân.

Ăn thực phẩm tự nhiên có thể làm dịu sưng viêm trong cơ thể và tái xây dựng lại cơ cấu hoocmon hoạt động, giúp cơ thể giải phóng lượng mỡ thừa tích trữ. Bạn có thể giữ được sự thon thả mà thậm chí không cần cố gắng.





2. Ăn khi đói và dừng khi đã no 80%

Cảm giác no thường đến sau khi cơ thể đã no thực sự, đặc biệt khi bạn ăn ngon. Bạn nên "huấn luyện" cơ thể tự nhận biết nên ăn khi nào mình thực sự đói thay vì ăn do lo lắng và căng thẳng.

Nếu bạn thấy mình rất thèm ăn khi bị căng thẳng, nên tìm các phương pháp thư giãn tâm lý như ngồi thiền hoặc tập thể thao.

3. Chú tâm và yêu thích những gì bạn ăn

Nhiều người trong chúng ta đang sống theo nhịp điệu định sẵn, thậm chí không hề chú ý đến những gì mình nói, nghĩ và ăn uống. Vì thế, chúng ta có thể ăn quá nhiều thức ăn lặt vặt mà không hề hay biết.

Bạn nên luyện tập việc ăn chú tâm hơn, tập trung thưởng thức hương vị của từng miếng khi ăn và cố gắng không nên ăn khi xem tivi hoặc ngồi chơi.

4. Chuyển động nhiều hơn

Bạn không cần quá cố gắng dồn sức vào những giờ tập thể thao. Thay vì thế, bạn nên chuyển động nhiều hơn. Những hoạt động như leo cầu thang, đi bộ quanh nhà, đứng dậy sau mỗi hai2 giờ để thư giãn gân cốt… đóng vai trò quan trọng để giữ cơ bắp chắc khỏe và hệ thống trao đổi chất được nhanh chóng.

5. Tập trung vào xây dựng cơ bắp

Cơ thể chúng ta đốt năng lượng trong suốt cả ngày. Mọi người thường nghĩ rằng tập luyện nặng có thể đốt cháy nhiều năng lượng hơn, nhưng thực sự tập thể thao chỉ đốt 15% calo hằng ngày. Chuyển hóa năng lượng cơ bản đã đốt đến 70% calo cần thiết.

Nên cách giảm cân tốt nhất là tập trung xây dựng lượng cơ bắp thay vì tích mỡ. Tập luyện quá nặng nề có thể gây hại cho cơ thể, làm mất đi hoocmon đốt cháy mỡ như triiodothyronine (T3), hoocmon sinh trưởng và testosterone.





6. Thiết lập môi trường lành mạnh

Bạn nên loại bỏ những thực phẩm, các yếu tố gây hại đến quá trình giảm cân trong nhà. Nếu bạn giữ chúng, sẽ có lúc bạn ăn chúng. Tương tự với những người bạn có thói quen ăn uống không lành mạnh. Khi đi ăn cùng họ, bạn có thể phá vỡ cách sống của mình.

Bạn nên giữ trong nhà nhiều thực phẩm lành mạnh, tránh đi ăn với những người bạn biết sẽ lôi kéo mình ăn không tốt.

7. Quan trọng là quá trình, không phải sự hoàn hảo

Giảm và giữ cân là một quá trình lâu dài, do đó bạn không cần quá khắc nghiệt và "trầm trọng hóa" bất cứ một lỗi nhỏ nào. Bạn có thể lỡ ăn nhiều hơn trong một bữa nhưng không cần phải quá lo lắng về nó.

Không phải từ đầu mọi thứ đã hoàn hảo, bạn chỉ cần ghi nhớ sự cải thiện dần dần, liên tục trong cân nặng và cả phong cách sống của mình, đó mới là điều quan trọng.

8. Quyết tâm

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên ăn uống không lành mạnh và chỉ lập kế hoạch giảm cân khi có hứng thú, bạn sẽ không bao giờ có thể giảm và giữ cân. Để làm được điều đó, bạn cần quyết tâm gạt bỏ các thói quen không tốt thường ngày, lập những thói quen tốt cho sức khỏe. Chỉ cần thay đổi lối sống, sức khỏe và cân nặng của bạn đã có thể cải thiện rất nhiều.





9. Liên tục học hỏi

Học hỏi những ý tưởng và kế hoạch mới lạ có thể giúp bạn trưởng thành, có động lực để sống lành mạnh hơn, năng động hơn. Nếu tâm trí không được hoạt động tích cực và lành mạnh, những ý nghĩa xấu sẽ nảy sinh.

Bạn nên bớt xem những chương trình giải trí, thay vì thế có thể nghe đọc sách trên radio, xem phim tài liệu…

10. Sống vui vẻ

Dù mục đích của bạn là trở thành tỉ phú hay chỉ là giảm 5 kg, bạn cũng nên tự tin vào bản thân để tiếp tục theo đuổi con đường mình chọn. Nhưng đây là điều rất dễ bị quên lãng trong guồng quay công việc thường ngày và những nỗi lo chồng chất.

Bạn nên tìm những niềm vui nhỏ, các mối liên hệ tốt với người xung quanh. Sự tích cực sẽ giúp bạn nhiều quyết tâm và niềm tin để thực hiện mọi ước muốn của mình.