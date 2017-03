Ăn nhiều vitamin C sẽ lợi đủ đường cho mắt

Đục thủy tinh thể là phần trong suốt của thủy tinh thể trở nên mờ đục, ngăn cản các tia sáng vào trong mắt và gây suy giảm thị lực, là nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu ở những người trên 40 tuổi.

Nghiên cứu được thực hiện trên 324 cặp sinh đôi nữ, tuổi 60-70 ở Anh trong 10 năm. Những người này được đo mức độ đục thủy tinh thể và theo dõi chế độ ăn.

Kết quả, so với những người có chế độ ăn ít vitamin C, đà đục thủy tinh thể của những người ăn nhiều vitamin C chậm hơn 33%. Vitamin C có tác dụng ngăn chặn tình trạng đục thủy tinh thể ở mắt tiến triển nhanh.

Theo GS Chris Hammond thuộc nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chế độ ăn uống với sức khỏe. Kết quả này có ý nghĩa lớn với bộ phận dân số lớn tuổi toàn cầu khi họ có thể giữ gìn thị lực của mình bằng chế độ ăn giàu vitamin C.

Hút thuốc và tiểu đường trước nay được biết là các yếu tố thuận lợi cho bệnh đục thủy tinh thể.