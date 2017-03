Hiểm họa cho trẻ từ nước ngọt có gas

Theo TS Mai, nước ngọt có gas cung cấp năng lượng nhanh nhưng lại nghèo vi chất dinh dưỡng do chứa nhiều đường. Ngoài ra, nó làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu, có thể là nguyên nhân khiến trẻ thiếu canxi dẫn đến còi xương. Kết quả điều tra toàn cầu về sức khỏe học sinh dựa vào trường học ở Việt Nam (GSHS) do WHO thực hiện mới đây cho thấy tỉ lệ học sinh 13-17 tuổi uống nước có gas hơn một lần trong ngày là khoảng 31%. Tình trạng béo phì ở trẻ em tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh lý tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, gây các biến chứng thuộc về chuyển hóa, nội tiết gây nguy hại lâu dài cho sức khỏe của trẻ. Hiện đã xuất hiện bệnh đái tháo đường týp 2 ở trẻ em, điều này gây ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng học tập và lao động của các em. ______________________________________ Theo một nghiên cứu của ĐH Oxford (Anh), trong 42 nước được nghiên cứu về việc tiêu thụ xirô bắp fructose cao (HFC), những nước tiêu thụ nhiều có tỉ lệ đái tháo đường là 8% và những nước thấp là 6,7%. Xirô HFC là một sản phẩm công nghiệp được chiết xuất từ thân cây bắp thông qua một quy trình enzym hóa. Điều đó cho phép tăng chai nước ngọt có gas trung bình từ 240 ml lên 600 ml với chi phí vô cùng bé. Một nghiên cứu hồi tháng 10-2015 do viện nghiên cứu của BV nhi Oakland đã phát hiện đường fructose tự do của xirô HFC làm suy yếu ATP trong ruột vốn dùng để duy trì niêm mạc ruột. Liều fructose tự do cao đã tạo ra các lỗ thủng niêm mạc ruột cho phép các vi khuẩn gây độc đường ruột và là nguồn gốc của béo phì, đái tháo đường, ung thư, bệnh tim, bệnh mất trí nhớ và lão hóa nhanh. Hiện nay để hạ giá thành sản xuất, các nhà làm bánh kẹo, nước ngọt có gas, nước tăng lực đều dùng HFC thay cho đường mía. KHỞI THỨC