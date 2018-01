Ớt chuông ngọt, sản phẩm mới lạ tại Hội chợ xanh 2018

Hội chợ xanh đầu tiên tại TP.HCM do Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM chỉ đạo tổ chức và Công ty TNHH Fire Phoenix thực hiện, kéo dài từ ngày 22 tới 28-1, vào cửa tự do.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) là đơn vị đồng hành cùng Hội chợ xanh 2018. Công ty VinEco (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà tài trợ vàng.

Hội chợ xanh 2018 là hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác và kết nối sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm xanh-sạch-an toàn tại TP.HCM trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Các sản phẩm, thực phẩm kinh doanh tại hội chợ đáp ứng những yêu cầu về ATTP và chứng nhận “chuỗi thực phẩm an toàn”.

Những sản phẩm hữu cơ vừa đạt chứng nhận USDA (Mỹ) và EU (châu Âu) mang thương hiệu Co.op Organic tại Hội chợ xanh 2018. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hội chợ xanh 2018 có sự tham gia của gần 100 gian hàng từ các nhóm công ty và sản phẩm thuộc các ngành hàng sản xuất tại Việt Nam và những thương hiệu quốc tế.

Tại hội chợ, người tiêu dùng thỏa sức mua sắm những sản phẩm của các đơn vị được cấp chứng nhận “chuỗi thực phẩm an toàn” với những nhóm thực phẩm tươi sống, đông lạnh, chế biến sẵn, bánh kẹo, đồ uống, gia vị. Hội chợ còn có sự tham gia của các doanh nghiệp phục vụ dịch vụ ăn uống.

Đặc biệt, Saigon Co.op sẽ giới thiệu những sản phẩm hữu cơ vừa đạt chứng nhận USDA (Mỹ) và EU (châu Âu) mang thương hiệu Co.op Organic. Đây là những sản phẩm được áp dụng nuôi trồng theo quy trình hữu cơ khép kín không dùng hormone tăng trưởng, phân hóa học, chất bảo quản, thuốc trừ sâu. Các sản phẩm Co.op Organic đợt này gồm các loại rau quả, hai loại gạo, cá basa và tôm sinh thái.

Ớt vàng ngọt và ớt cam ngọt được VinEco giới thiệu với người tiêu dùng TP.HCM tại Hội chợ xanh 2018. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sản phẩm độc đáo mà Công ty VinEco sẽ giới thiệu tại Hội chợ xanh 2018 lần này là ớt chuông ngọt.

Ớt có hình cái chuông đẹp mắt, được VinEco trồng và chăm sóc trong hệ thống nhà kính hiện đại, nhập từ Israel. Quá trình trồng và chăm sóc được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Điểm ưu việt vượt trội của ớt chuông ngọt là hàm lượng dinh dưỡng cao, đảm bảo chất lượng tốt nhất, không phải chống chịu sự bất lợi của thời tiết và sâu bệnh. Ớt chuông ngọt với nhiều màu sắc mới lạ như vàng, cam, tím…, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Ban tổ chức Hội chợ xanh 2018 còn tổ chức bình chọn giải “Gian hàng yêu thích nhất Hội chợ xanh 2018” với hình thức người tiêu dùng sẽ trao “ngôi sao” của họ cho gian hàng ngay tại chỗ. Đây chính là cơ hội để người tiêu dùng bày tỏ sự hài lòng với nhà sản xuất, cũng như nhà sản xuất có cơ hội đo lường sự yêu mến của người tiêu dùng.

Phướn quảng bá Hội chợ xanh 2018 trên các trục đường thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban Quản lý ATTP TP.HCM cũng sẽ tổ chức hội thảo với các chuyên đề về “chuỗi thực phẩm an toàn”, sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, sản phẩm organic. Bên cạnh đó, ban tổ chức Hội chợ xanh 2018 còn tổ chức các buổi tham quan, trao đổi kiến thức về thực phẩm an toàn cho học sinh, học viên đến từ các trường như Wall Street English, Anh ngữ Yola, ngoại ngữ AEG, ngoại ngữ Speak-up…

Hội chợ xanh 2018 lần đầu được tổ chức ngay vào những ngày giáp Tết nguyên đán đã tạo không khí náo nức cho người dân TP.HCM. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt về kết quả chống thực phẩm bẩn, xây thực phẩm sạch của Ban Quản lý ATTP TP.HCM.