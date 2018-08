Thêm nhiều kỹ thuật mới cho những gia đình hiếm muộn

Ngày 18-8, BV chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm sáu năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản (2012-2018) và Hội thảo tổng kết “Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2018”.

Tại buổi lễ, nhiều câu chuyện xúc động về hành trình đi tìm con được chia sẻ rất cảm động. Có những bà mẹ năm nay đã hơn 50 tuổi mới tìm được đứa con đầu lòng và cũng có những gia đình hơn 20 năm tìm kiếm đã vỡ òa trong hạnh phúc với ba thiên thần cùng lúc.

Như trường hợp gia đình anh Kiều Tiến Cử và chị Nguyễn Thanh Huyền, sau khi thất bại nhiều lần, hơn 10 năm theo đuổi đến năm 2017 có hai bé gái cũng khiến những người có mặt tại hội thảo thực sự bùi ngùi.



Nhưng thiên thần bé bỏng sinh ra nhờ sự can thiệp của TTTON

Theo BS.CKII Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc bệnh viện, cho biết tại bệnh viện, các trường hợp vợ chồng bị hiếm muộn rất đa dạng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do vợ, do chồng hoặc do cả hai. Với người vợ nguyên nhân hay gặp nhất là tắc hai vòi tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang, bất thường tử cung, lạc nội mạc tử cung… Với người chồng thường do bất thường số lượng, chất lượng tinh trùng trong đó nguyên nhân hay gặp nhất là giãn tĩnh mạch tinh hoặc không tinh trùng do tắc ống dẫn tinh, xuất tinh ngược.



Hiện nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 31% ca có thai trong bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), 42% ca có thai trong chuyển phôi tươi, 63% ca chuyển phôi đông lạnh. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của người đã mất, chồng bị liệt nửa người, bệnh nhân nữ có bất thường tử cung như tử cung đôi, bệnh nhân có chồng bị ung thư tinh hoàn, bệnh nhân 23 năm có thai lần đầu, bệnh nhân bị bất thường nhiễm sắc thể…



Không chỉ niềm vui của các gia đình mà các cháu bé được sinh ra từ IVF còn là niềm vui thành công từ các bác sĩ.

Tại hội thảo, bệnh viện đã tổng kết chương trình Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2018 với chủ đề “Yêu thương lan tỏa, hạnh phúc đong đầy” (diễn ra từ ngày 5 đến 18-8-2018). Chương trình là hoạt động thường niên của bệnh viện với mong muốn tiếp sức, giảm gánh nặng kinh tế cho các cặp vợ chồng trong hành trình tìm kiếm đứa con của mình. Sau hai tuần diễn ra, chương trình đã tiếp nhận gần 2.000 cặp vợ chồng đến khám và điều trị. Bên cạnh đó, tất cả các cặp vợ chồng đến khám mới trong thời gian này và có nhu cầu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm được bệnh viện hỗ trợ trực tiếp 5 triệu đồng/ca.



BS.CK.II Nguyễn Khắc Lợi cho biết thêm: “Sự trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của khoa Hỗ trợ sinh sản BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội không chỉ là kết quả của sự đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại mà còn là nỗ lực nâng cao tay nghề và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Những ca khó tưởng chừng vô vọng nhưng cuối cùng vẫn có thể thành công là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Hy vọng trong tương lai, bệnh viện sẽ giúp ngày càng nhiều các cặp vợ chồng có được đứa con mơ ước dù hành trình này vốn khá cam go”.

Một trong những kỹ thuật mới được thực hiện thường quy tại bệnh viện là sử dụng kỹ thuật micro TESE. Micro TESE là kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng diện rộng, trích tinh trùng hiệu quả và an toàn cho những trường hợp vô tinh do hai tinh hoàn teo.

Micro TESE đã mở rộng chân trời điều trị vô sinh, giúp các cặp vợ chồng bị vô tinh có thể có con của chính mình - điều mà trước đây không thể thực hiện được.

BS Nguyễn Minh Đức, Trưởng Labo của bệnh viện, cho biết hiện nay các trung tâm hỗ trợ sinh sản đang thực hiện đồng thời kỹ thuật nuôi phôi ngày 2, 3, 4, 5 và 6. Hiện tại BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đang có xu hướng nuôi phôi ngày 5, tức phôi nang vì nhận thấy hiệu quả vượt trội của nó so với việc nuôi phôi ngày 2 hoặc 3.