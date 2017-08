Va chạm với xe tải, suýt mất chân do tắc động mạch

Ngày 1-8, BV Bình Dân cho biết nơi đây vừa cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân suýt hoại tử chi do va chạm với xe tải khi đang điều khiển xe máy. Bệnh nhân là anh T.Đ.T (25 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị chấn thương vùng khớp gối trái và được đưa vào cấp cứu tại một BV ở TP.HCM ngay trong đêm.

Nhận thấy đây là một trường hợp đa chấn thương với chấn thương mạch máu phức tạp, trong buổi hội chẩn liên viện, hội đồng đã quyết định chuyển bệnh nhân sang BV Bình Dân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau và tê vùng chân trái từ gối xuống bàn chân, khớp gối sưng phù lớn, không tìm được mạch ở vùng bàn chân. Kết quả CT scan giúp xác định chính xác vị trí tắc và cho thấy hình ảnh đoạn huyết khối có kích thước hơn 6cm, làm tắc hoàn toàn đường lưu thông của động mạch khoeo đưa máu nuôi khớp gối và toàn bộ vùng cẳng chân trước và sau.

Ngoài ra, các bác sĩ còn nhận thấy động mạch khoeo chân trái của nạn nhân đang bị thuyên tắc cấp vì huyết khối hình thành sau chấn thương giập động mạch khoeo. Người bệnh có nguy cơ hoại tử và cắt bỏ chân trái nếu không can thiệp cấp cứu.

Để bảo đảm thời gian vàng cấp cứu thuyên tắc mạch, ê kíp phẫu thuật đã khẩn trương tiến hành can thiệp nội mạch đi từ động mạch chân trái, tiếp cận động mạch khoeo, loại bỏ huyết khối và khéo léo đặt stent nhằm thông động mạch khoeo. Ca can thiệp mạch thành công đã giải quyết nhanh tình trạng thiếu máu chi cấp kéo dài ở khu vực gối và cẳng chân, loại bỏ nguy cơ diễn tiến hoại tử chi, tái lập lưu thông mạch máu thành công.

Ngay từ khi hội chẩn, các bác sĩ trong ê-kíp can thiệp mạch máu đã đánh giá đây là một trường hợp khó vì động mạch khoeo là động mạch đi trong cơ thể như một con đường độc đạo, duy nhất, lại nằm xa phía sau khớp gối và cơ khoeo, sâu trong một khoang nhiều thớ sợi, rất khó thao tác dụng cụ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây tổn thương thành mạch, tăng thêm nguy cơ thuyên tắc mạch ở người bệnh.

Đáng lưu ý, vì động mạch khoeo bị tổn thương một đoạn dài lại nằm ở khu vực thường vận động co duỗi nên ê-kíp can thiệp mạch đã lựa chọn đặt stent nhớ hình ngoại biên tự bung, chống gãy gập khi vận động cho người bệnh. Ngay sau can thiệp, tình trạng đau tê chân giảm dần, mạch ở vùng bàn chân dấu, hiệu của sự lưu thông máu xuất hiện trở lại. Phim chụp kiểm tra sau can thiệp cho thấy stent đã giúp thông đoạn động mạch bị thuyên tắc. Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn việc hình thành huyết khối quanh stent vừa đặt, bệnh nhân được yêu cần tuân thủ việc tái khám theo lịch hẹn và sử dụng thuốc chống kết tụ tiểu cầu suốt đời.