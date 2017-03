20 ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới năm 2014

Brodie Retallick (bóng bầu dục, New Zealand)

Cầu thủ cản phá 23 tuổi cao 2,04 mét này được bình chọn là Cầu thủ bóng bầu dục hay nhất thế giới của năm. Trong năm qua, anh là thành viên quan trọng giúp All Blacks (đội tuyển New Zealand) có mạch thắng 17 trận liên tiếp, đoạt Cup Bledisloe khi thắng Australia, và lần thứ ba liên tiếp vô địch Rugby Championship – giải đấu quốc tế uy tín được tổ chức hằng năm có sự tham gia của các đội ở Nam bán cầu (Australia, New Zealand, Nam Phi, và Argentina).