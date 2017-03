Vui nhộn giải bóng đá nữ công nhân viên chức

Hội thao đã hấp dẫn gần 1.000 vận động viên thi đấu các môn bóng đá, cầu lông, bóng rổ nam, nữ là công nhân viên chức lao động của ngành dệt may – giày da, trường ĐH và các cơ quan báo chí. Sân chơi này diễn ra hằng năm do báo Lao Động, Công đoàn ngành dệt – may tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và thân thiện của 89 đơn vị tham gia.





Sân chơi náo nhiệt nhất vẫn là trên sân cỏ bóng đá nữ thi đấu theo thể thức mini năm người, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM.



Các cô gái nhí nhảnh tạo dáng trước giờ bóng lăn









Những nữ cầu thủ tranh cướp bóng quyết liệt và va chạm nảy lửa nhưng vẫn luôn giữ trên môi nụ cười tươi tắn.









Vũ điệu bóng đá của nữ phóng viên Hoàng Tuyết và pha bay người phá bóng ngoạn mục của thủ môn báo Pháp Luật TP.HCM.





Nữ trọng tài xinh xắn và nghiêm túc với công việc của mình.



Các cổ động viên hoạt náo tưng bừng trên khán đài











Cũng có những ca chấn thương bất đắc dĩ của cầu thủ dưới sự chăm sóc nhiệt tình của săn sóc viên.





Nhưng trên hết vẫn là tình cảm gắn bó giữa các đội bóng với hình ảnh HLV của báo Người Lao Động dù thua cuộc vẫn sang chỉ đạo cho cầu thủ báo Pháp Luật TP.HCM.