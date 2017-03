MedShare tặng vật tư y tế cho Trà Vinh, Long An

Ban giám đốc Quỹ Lawrence S. Ting bàn giao các kiện hàng dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao cho đại diện Sở Y tế hai tỉnh Long An và Trà Vinh.

Chương trình do Tổ chức từ thiện MedShare (Mỹ) tài trợ, tổng giá trị ước tính gần 5 tỉ đồng. Quỹ Lawrence S. Ting đóng vai trò kết nối, tiếp nhận các kiện hàng tài trợ từ MedShare và bàn giao lại cho các đơn vị thụ hưởng tại Việt Nam. Kể từ khi chính thức phối hợp cùng MedShare (từ năm 2011), Quỹ Lawrence S. Ting đã trực tiếp trao sáu container gồm dụng cụ vật tư y tế tiêu hao mới 100% với tổng giá trị hơn 27,3 tỉ đồng cho các bệnh viện, sở y tế thuộc chín tỉnh/thành ở ĐBSCL: Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long và TP.HCM. Tổng chi phí vận chuyển cho các chuyến hàng tài trợ từ Mỹ về đến Việt Nam trong nhiều năm qua hơn 2,6 tỉ đồng, đều do Quỹ Lawrence S. Ting tài trợ.



Ông Trầm Minh Quang, đại diện Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, chia sẻ: “Đây là lần thứ ba chúng tôi tiếp nhận tài trợ dụng cụ và vật tư y tế tiêu hao từ Tổ chức từ thiện MedShare thông qua Quỹ Lawrence S. Ting. Các thiết bị này không chỉ hỗ trợ việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo vùng sâu, vùng xa mà còn góp phần giảm tải số lượng bệnh nhân cho các tuyến trên. Chúng tôi rất mong tiếp tục được nhận tài trợ trong tương lai và cam kết sử dụng hiệu quả các thiết bị”.

Được biết MedShare là một tổ chức phi lợi nhuận, trụ sở đặt tại Atlanta, Georgia (Mỹ), được thành lập nhằm cải thiện môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tổ chức này thu gom các đồ dùng và thiết bị y tế mới 100% từ phần dư thừa của các bệnh viện lớn, sau đó đăng tải trên mạng để những cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng tại các quốc gia đang phát triển đăng ký và tiếp nhận tài trợ.