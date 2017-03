Nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng

vào sáng 27-11 tại buổi công bố kết quả phân tích mức độ cách biệt về nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến cáo dinh dưỡng của Bộ Y tế và nhu cầu dinh dưỡng bé hấp thụ trên thực tế (theo khảo sát về thói quen và chế độ ăn uống hàng ngày của 330 trẻ em Việt Nam từ bốn đến 12 tháng tuổi, do Công ty Nghiên cứu thị trường TNS thực hiện).

Theo BS Nguyễn Thị Hoa, việc thiếu vi chất dinh dưỡng (chủ yếu là sắt, kẽm và vitamin A) là một nguyên nhân khiến trẻ có thể bị chậm phát triển. Vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng bên cạnh các bữa ăn hàng ngày của trẻ là cách tốt nhất để phòng ngừa nguy cơ thiếu vi chất dinh dưỡng.

Đặc biệt đối với trẻ sau sáu tháng tuổi, nếu chỉ cho trẻ bú sữa mẹ thì khó cung cấp đầy đủ chất cũng như lượng dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu phát triển rất nhanh của trẻ lúc này. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa cho biết thêm: “Việc tăng lượng thức ăn đặc khi trẻ bắt đầu lớn là điều rất quan trọng, vì thức ăn đặc cung cấp cho trẻ nhiều năng lượng hơn, đồng thời giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí não và các kỹ năng giao tiếp”.

Tuy nhiên (theo kết quả phân tích), trẻ em Việt Nam từ bốn đến 12 tháng tuổi hấp thụ rất ít các vi chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, kẽm và vitamin A. BS Nguyễn Thị Hoa cho biết: “... lượng sắt mà các trẻ em (trong khảo sát này) hấp thụ thấp hơn 13%-18% so với khuyến cáo của Bộ Y tế. Việc thiếu các dưỡng chất này có thể khiến trẻ chậm phát triển, cụ thể như: sắt giúp não bộ phát triển và tăng cường hệ miễn dịch; kẽm là một nhân tố quan trọng cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch; vitamin A giúp phát triển mắt và da”.

Việc thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng ở trẻ nhỏ có thể được cải thiện bằng cách bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. BS Nguyễn Thị Hoa đề nghị năm giải pháp như:

- Tăng cường lượng sữa (sữa mẹ hoặc sữa công thức) trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ.

- Tăng lượng nguyên vật liệu dinh dưỡng khi chế biến bữa ăn hàng ngày cho trẻ.

- Tăng số lượng bữa ăn trong ngày cho trẻ.

- Tăng lượng thức ăn giàu dinh dưỡng giữa buổi cho trẻ.

- Bên cạnh các bữa ăn hàng ngày chế biến tại nhà, các bà mẹ cũng nên bổ sung thêm vào khẩu phần của bé các loại thực phẩm giàu dưỡng chất cho trẻ nhỏ như bột ngũ cốc.

Theo BS Nguyễn Thị Hoa, giải pháp cuối cùng là khả thi nhất: “Vì trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh trong giai đoạn này nên nhu cầu dinh dưỡng của chúng thậm chí còn cao hơn nhiều so với người lớn. Tuy nhiên, do dạ dày của trẻ em từ bốn đến 12 tháng tuổi rất hạn chế nên không thể tăng số lượng bữa ăn cho trẻ hoặc tăng thức ăn giữa buổi nhiều được. Do đó, giải pháp tốt nhất là chất lượng bữa ăn chứ không phải số lượng”.

Thay thế một trong những bữa ăn được chế biến hàng ngày cho trẻ bằng các loại thức ăn giàu dinh dưỡng như bột ngũ cốc, trẻ em ở độ tuổi từ bốn đến 12 tháng tuổi có thể tránh được nguy cơ thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể.