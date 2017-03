Việt Nam đứng đầu khu vực về chỉ số Sống khỏe 2013

Theo đó, Việt Nam đạt 71/100 điểm và trở thành nước đứng đầu về chỉ số sống khỏe.

Người dân nước ta có nhiều thói quen tốt cho sức khỏe so với hầu hết các nước khác trong khu vực. Thời lượng tập thể dục trung bình 4,9 giờ/tuần, cao hơn so với mức trung bình của khu vực 3 giờ đồng hồ. 77% giới trưởng thành nói rằng họ tập thể dục thường xuyên. Trên cả hai phương diện, Việt Nam có kết quả tốt nhất trong 15 thị trường và có những cải thiện trong hai năm trở lại đây. Thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe vượt qua những thói quen cơ bản như uống nhiều nước, ăn nhiều rau và hoa quả. Ngoài chỉ số về giờ ngủ, mức độ hài lòng về tình trạng sức khỏe thì khảo sát cũng đưa ra những quan ngại của người dân về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. 99% người trưởng thành được phỏng vấn cho rằng ô nhiễm đang trở thành một mối nguy hiểm thực sự đối với sức khỏe. Trong đó ô nhiễm không khí và nguồn nước được quan tâm nhất, ở mức 75%; tiếp theo là ô nhiễm đất với 65%. Sự quan ngại của người Việt Nam đối với ba loại ô nhiễm này cao hơn mức trung bình trong khu vực. Từ đó dẫn tới bệnh ung thư, tiểu đường, tim mạch là ba căn bệnh được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam.

MINH TÚ