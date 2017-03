Bảy nỗi sợ khiến du khách nước ngoài không trở lại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ thành lập quỹ đầu tư phát triển du lịch Muốn phát triển du lịch cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ai làm du lịch? Toàn dân làm du lịch. Phải phát huy vai trò của DN, trong đó DN và người dân là chủ thể, là động lực để phát triển du lịch. Phát triển du lịch phải có tính chuyên nghiệp và bền vững. Trong đó, đảm bảo các yếu tố bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đặc biệt là đảm bảo an toàn cho du khách. Giao Bộ Công an khẩn trương thực hiện cấp thị thực điện tử, nhập cảnh bắt đầu từ ngày 1-1-2017, tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi nhất. Giao Bộ Tài chính, Công an, Ngoại giao đề xuất mức lệ phí thị thực nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh. Tôi đồng ý sẽ thành lập quỹ đầu tư phát triển du lịch, ngân sách nhà nước sẽ cấp khoản ban đầu khoảng 200-300 tỉ đồng... Cơ chế quản lý và sử dụng phải chặt chẽ, minh bạch. Trong bảy tháng đầu năm nay, ngành du lịch đón 5,55 triệu lượt khách quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, phục vụ 38,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 235.000 tỉ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ.