Bị cáo công an được cho đọc báo giữa phiên nghỉ giải lao

Theo quan sát của phóng viên PLO, lúc 15g30 chiều 26-3, khi phiên tòa xử năm cán bộ công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) dùng nhục hình đánh chết anh NGô Thanh Kiều tạm nghỉ giải lao, một số cán bộ công an đã đưa bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa)- người được cho là trực tiếp đánh gây chấn thương sọ não đối với anh Ngô Thanh Kiều, vào phòng nghị án để đọc báo.



Bị cáo Thành đọc báo tại phòng nghị án giữa phiên nghỉ giải lao.

Theo hồ sơ, năm công an viên bị truy tố trong vụ này là: Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa).

Trong quá trình lấy lời khai anh Kiều, các công an trên đã dùng dùi cui cao su đánh liên tiếp vào người Kiều. Do Kiều không khai nhận nên các công an viên này thay phiên nhau “truy hỏi” theo phương thức trên. Lúc Thành dùng dùi cui đánh 2-3 cái vào đầu Kiều thì anh này kêu đau và sau đó có biểu hiện mệt mỏi nên công an đưa đi bệnh xá. Đến 17h40 cùng ngày, nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận anh Kiều chết do chấn thương sọ não.

Theo cáo trạng, bị cáo Thành bị truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự, có mức án từ 5 năm đến 12 năm tù; các bị cáo còn lại bị truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ 6 tháng đến ba năm tù.

