Bị khiếu nại vì vội chôn nạn nhân TNGT

Ngày 22-4, ông Huỳnh Xuân Phương (67 tuổi, ngụ khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc con ông là Huỳnh Xuân Điền (35 tuổi) bị tử vong do TNGT nhưng bị đưa đi mai táng mà gia đình không hề hay biết.

Vội chôn nạn nhân

Theo ông Phương, ngày 6-4 có hai công an đến nhà ông hỏi thăm về anh Điền. Khi gia đình hỏi có việc gì, một người nói: “Nếu có Điền thì hỏi thăm chút chuyện chứ không có gì” rồi bỏ đi. Đến 20 giờ ngày 7-4, một dân phòng khu phố đến báo cho gia đình hay anh Điền đã chết. Khi gia đình đến Công an huyện Sơn Hòa đề nghị xác minh, công an đưa ảnh một nạn nhân đã chết do TNGT cho ông Phương nhận dạng. Khi ông Phương nhận ra con trai mình trong ảnh, Công an huyện Sơn Hòa cho biết thi thể anh Điền vừa được chôn tại nghĩa trang xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa.

Ngày 8-4, gia đình ông Phương quay lại công an huyện yêu cầu trả xác anh Điền. Lúc này, chủ xe tải liên quan mới thuê người khai quật mộ để gia đình đưa thi thể anh Điền về mai táng tại nghĩa trang thị trấn Củng Sơn. Toàn bộ việc khai quật mộ, mai táng lại anh Điền đều có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa.





Người thân anh Huỳnh Xuân Điền đau đớn khi anh bị nạn, chôn cất mà người thân không biết. Ảnh: TẤN LỘC

“Nhà tôi và nhà con tôi cách trụ sở Công an huyện Sơn Hòa chưa tới 1 km. Thế nhưng không hiểu sao khi con tôi mới bị nạn, còn đang cấp cứu ở bệnh viện, công an đã tìm đến gia đình nhưng lại không thông báo gì. Đến khi gia đình hỏi, công an huyện mới cho biết con tôi đã được chôn” - ông Phương đau đớn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Lê Xuân Lợi, Phó Công an huyện Sơn Hòa, thông tin: Vụ TNGT xảy ra lúc 6 giờ ngày 6-4 trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Hữu, xã Suối Bạc. Khi xe tải 78C-010.16 chở mía do tài xế Trần Đình Nam (xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) điều khiển đến địa điểm trên thì có một thanh niên mặc quần đùi lao ra đường va vào đầu xe tải. Người thanh niên được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Sơn Hòa, sau đó chuyển đến BV Đa khoa Phú Yên và tử vong lúc 23 giờ cùng ngày.

“Do không xác định được nhân thân người bị nạn nên sau khi giám định pháp y, công an và VKSND huyện báo cáo lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn tổ chức mai táng nạn nhân vào lúc 20 giờ ngày 7-4” - ông Lợi cho hay.

Theo chủ xe tải Trần Đình Tường, sau khi được UBND xã Suối Bạc chỉ vị trí chôn cất, ông thuê người đào huyệt mai táng nạn nhân.

Thừa nhận hai cái sai

Ông Lợi thừa nhận công an huyện tham mưu cho chôn cất nạn nhân như vậy là sớm nhưng nếu để lâu hơn sẽ tốn tiền bảo quản tử thi và không biết ai sẽ chịu khoản chi phí này.

Trả lời câu hỏi của PV “Vì sao không thông báo cho gia đình mà lại tự chôn cất?”, ông Lợi xác nhận: “Công an có hai cái sai. Cái sai thứ nhất là không thông báo cho gia đình. Cái sai thứ hai là tham mưu cho chôn cất nhanh, đúng ra phải để ít nhất 24 tiếng để thông báo rộng rãi”.

Theo ông Lợi, sau khi xảy ra vụ tai nạn, một số cán bộ, công an đã nghi người bị nạn là anh Điền vì có quen biết trước đó. Do đó khi nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, công an huyện đã phân công ông Bùi Ngọc Khánh, Phó Công an thị trấn Củng Sơn, cùng một cán bộ công an huyện đến nhà anh Điền để thông báo cho gia đình. Tuy nhiên, ông Khánh chỉ đến hỏi “anh Điền có nhà không” mà không thông báo gì. “Lỗi của anh em là đến tận nhà mà không thông báo vụ tai nạn cho gia đình biết” - ông Lợi nhìn nhận.

Cũng theo ông Lợi, sau khi anh Điền chết, ông Khánh cùng một trinh sát công an huyện tiếp tục được cử đến gia đình nhưng vẫn không nói gì. Ông Sô Minh Hải, điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ tai nạn, cho biết: “Anh Khánh giải thích không thông báo cho gia đình ông Phương là do ngại, không biết có đúng nạn nhân là anh Điền không. Anh Khánh nói bình thường thấy anh Điền đàng hoàng nên không nghĩ anh ta lại tự lao vào xe như vậy”. Cũng theo ông Hải, công an huyện định gửi thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 8-4 nhưng chưa kịp gửi thì gia đình đã biết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, nói: “Trong việc này cơ quan công an có sai, thiếu sót về chuyên môn. Sau khi vụ việc xảy ra, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xin lỗi gia đình nạn nhân”. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Xuân Phương, từ khi gia đình ông mai táng lại anh Điền, chính quyền không hề đến thăm hỏi.