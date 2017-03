Bia đổ xuống đường, tranh nhau hôi của

Xe chở hàng làm rơi hàng chục két bia

Trưa 6-11 trên Quốc lộ 1A (đoạn giữa cầu vượt An Sương và cầu vượt Quang Trung, quận 12- TPHCM), một xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng từ Thủ Đức về An Sương với tốc độ rất nhanh. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe chao đảo, làm rớt hàng trăm chai bia xuống đường. Một số người đi xe máy phía sau không tránh kịp đã té ngã.



Nhiều người chứng kiến vụ việc đã chạy đến tranh nhau lượm những chai bia chưa bể, mặc tài xế ra sức can ngăn.

Tài xế và người dân địa phương thu gom những mảnh vỡ của chai bia

Tại hiện trường, bia đổ xuống đường cả một đoạn hơn 50m. Trên chiếc xe tải, nhiều két bia có dấu hiện tiếp tục rớt.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài xế đã thuê những người sống gần đó cùng thu dọn những mảnh chai bia vỡ.

