Bình chữa cháy trên ô tô: Khi nỗi lo đã thành sự thật

Cháy lớn, rời nhanh xe cho… lành Trên các diễn đàn về ô tô, các chủ xe, đặc biệt nhóm ô tô dưới chín chỗ chia sẻ về kinh nghiệm liên quan đến bình chữa cháy như sau: - Bình chữa cháy dạng CO 2 có thể gây bỏng và rất nguy hiểm vì khí CO 2 được nén có nhiệt độ -79oC nên khi dùng phải cầm đúng theo hướng dẫn (ghi trên bình), tránh để bọt tuyết xịt vào cơ thể. - Bình chữa cháy an toàn khi nhiệt độ dưới 55oC nhưng trời nắng nóng, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 70oC. Nhiệt độ tăng làm áp suất trong bình thay đổi và tự nổ nếu bình không có van an toàn hoặc van dỏm. Hầu hết các bình chữa cháy loại 1 lít từ Trung Quốc không có van này. - Các chỗ tránh đặt bình: Dưới gầm ghế người lái (dễ cản trở chân ga, chân thắng), hốc để nước trên cánh cửa (dễ va đập, nguy cơ nổ khi có va chạm bên hông), mặt tap-lô, phía dưới kính sau của xe… - Bình chữa cháy cho ô tô dưới chín chỗ là loại nhỏ, có bình thời gian xịt chưa đến một phút nên trong nhiều tình huống bình mini không dập được các đám cháy từ khoang động cơ hoặc từ bình chứa nhiên liệu. Cách tốt nhất trong tình huống này là nhanh chóng rời khỏi xe và báo đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp. Gắn bình không phải là cải tạo xe Ô tô dưới chín chỗ gắn thêm bình chữa cháy không thể coi là cải tạo xe vì việc này không làm thay đổi về chiều dài, rộng, cao… của xe. Việc gắn thêm bình chữa cháy cũng không làm thay đổi công năng và kết cấu nguyên thủy của xe. Ngoài ra, xe dưới chín chỗ gắn thêm bình thì cũng không phải qua khâu kiểm định. Do đó, không thể nói như một số đơn vị bảo hiểm rằng xe lắp thêm bình chữa cháy là cải tạo xe để từ chối ký hợp đồng bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Về việc lắp bình chữa cháy ở đâu, lắp loại bình chứa bọt chữa cháy hay khí, dung tích bình như thế nào, nặng bao nhiêu kg cho từng loại xe thì đến nay vẫn là việc nghiên cứu của ngành công an. Ông NGUYỄN ĐÌNH QUÂN,

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-05V ở TP.HCM