Bộ Công an có bí thư Đảng ủy Công an Trung ương mới

Thượng tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên. Trước khi làm bộ trưởng Công an, ông từng làm thứ trưởng Bộ Công an, tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII. Tháng 4-2016, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Tô Lâm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.