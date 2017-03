Chính phủ họp, nghe báo cáo vụ cá chết hàng loạt

Đây cũng có thể được coi là vấn đề nổi lên lớn nhất, bao trùm nhất mà xã hội đặc biệt quan tâm trong tháng 4 và còn là nhiệm vụ đầy khó khăn cho những tháng tiếp theo. Những chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng trong vụ cá chết sẽ được báo cáo đầy đủ để các thành viên Chính phủ cho ý kiến. Như vậy, việc xử lý vụ sự cố môi trường biển này không còn là việc riêng của từng bộ, ngành, mà là việc chung, đòi hỏi sự vào cuộc của cả Chính phủ.



Cũng trong chương trình làm việc hai ngày, Chính phủ sẽ thảo luận, góp ý cho dự thảo nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước. Đây là bước tiếp nối, là một “sản phẩm” của Hội nghị Thủ tướng - doanh nghiệp 2016, tổ chức hồi đầu tuần trước tại TP.HCM, được kỳ vọng tạo niềm hứng khởi mới, động lực mới cho sự phát triển vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Liên quan tới chủ đề kinh tế, Chính phủ cũng sẽ cho ý kiến tờ trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), để có thể trình Quốc hội phê chuẩn ngay kỳ họp đầu tiên sau bầu cử.

Một việc quan trọng khác cũng được thảo luận ở kỳ họp có tính chất “đầu tiên” này là đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ thảo luận một số vấn đề về thể chế, như câu chuyện tự chủ nhân sự của tổ chức khoa học và công nghệ công lập - một nội dung của dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; thảo luận về dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; định hướng cho sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…

Cuộc họp mang tính chính thức, đầu tiên này của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức. Đó là tăng trưởng kinh tế quý I thấp hơn cùng kỳ năm trước (5,46% so với 6,12%); lạm phát bốn tháng đầu năm đã tăng 1,33% - mức cao so với cùng kỳ mấy năm gần đây, trong khi sức ép về tăng giá còn rất lớn; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng và sự cố môi trường khiến cá chết hàng loạt ở miền Trung.

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số khó khăn, thách thức như kỷ luật, kỷ cương còn lơi lỏng. Còn tình trạng sử dụng nhiều biện pháp mang tính hành chính, ít tính thị trường. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn nặng nề…

Trước những khó khăn, thách thức ấy, ở lời khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cần đồng tâm hiệp lực, tập trung thảo luận các giải pháp cụ thể, với tinh thần phấn đấu cao nhất thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%, lạm phát ở mức 5% mà Quốc hội đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh định hướng công tác của Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa vào xây dựng thể chế; tăng cường quản lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phát huy, bảo đảm dân chủ cho người dân, nhất là người yếm thế trong xã hội.

“Có dân là có tất cả. Không có dân là không thành công. Phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phải nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, ông nhấn mạnh.