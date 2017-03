‘Làm thận trọng, tránh gây ảnh hưởng lớn’

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể có một cơ quan tạp chí in

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã công bố về quan điểm, mục tiêu và định hướng quy hoạch báo chí. Cụ thể như sau:

Ban Chấp hành Trung ương có báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng Sản và giữ nguyên số ấn phẩm hiện có. Mỗi ban của Đảng có một cơ quan tạp chí in làm chức năng chỉ đạo, thông tin lý luận, khoa học và nghiệp vụ.

Văn phòng Quốc hội có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in. VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in.

Bộ, cơ quan ngang bộ có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in. Cơ quan thuộc Chính phủ có một cơ quan tạp chí in. Quân khu, quân chủng có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in. Tổng cục thuộc bộ có một cơ quan tạp chí in. Học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện đủ điều kiện theo quy định được có một cơ quan tạp chí in khoa học chuyên ngành.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân Dân, báo Quân Đội Nhân Dân, báo Công An Nhân Dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Mỗi tỉnh, TP trực thuộc trung ương có một cơ quan báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, một cơ quan tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Một số tỉnh, TP là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành. Các sở, ngành không có cơ quan báo in.

Mỗi tổ chức chính trị - xã hội trung ương có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in. Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam có một cơ quan báo in trực thuộc liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên.

Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có một cơ quan tạp chí in.

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể có một cơ quan tạp chí in. Cơ quan trung ương của các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam có một cơ quan tạp chí in.

Sẽ có cơ chế đặc thù

Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định đối với những cơ quan báo chí có lượng bạn đọc và công chúng lớn nhưng lại nằm trong đối tượng điều chỉnh của đề án sẽ có những cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai. Một trong những phương án được đề ra là việc sẽ chuyển đổi cơ quan chủ quản của những tờ báo này lên một cấp cao hơn để tạo thuận lợi cho tờ báo phát triển và cũng thống nhất được việc quản lý, chỉ đạo.