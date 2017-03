Tách làn xe hai và bốn bánh trên quốc lộ 1A

Không chủ quan với bệnh dịch

Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình bệnh tay-chân-miệng tháng 8 có xu hướng giảm so với các tháng trước. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu các địa phương rà soát kỹ và không chủ quan với dịch. Việc khơi thông kênh rạch, tránh bị ô nhiễm và tuyên truyền giữ vệ sinh ở các xóm dân cư lao động cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để giảm bệnh dịch vào năm 2012. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương có kế hoạch đảm bảo an toàn mùa tựu trường vào đầu tháng 9 này. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, các sở, ngành cần có kế hoạch đảm bảo lượng hàng thiết yếu phục vụ dịp tết và chính sách đảm bảo an sinh cho diện chính sách và khó khăn.