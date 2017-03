Chưa rõ 'số phận' tảng đá gần 30 tấn, trị giá nhiều tỉ đồng

Theo Dân trí, ngày 3/3, Đại tá Bùi Văn Khương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết, cơ quan điều tra vẫn chưa có quyết định xử lý vụ khai thác, vận chuyển hòn đá caxedon nặng gần 30 tấn được người dân phát hiện và khai thác tại xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil).

“Vừa qua, cơ quan công an mới tiến hành xác minh thực địa, làm việc với các bên liên quan, hiện nay vẫn đang tiếp tục làm rõ quá trình khai thác tảng đá này để làm cơ sở xử lý”, Đại tá Khương thông tin thêm với Dân trí.

nghiêm cấm khai thác, vận chuyển, buôn bán dưới mọi hình thức. Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 11-2, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện xe đầu kéo do tài xế Hoàng Văn Nghĩa (trú TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển đang vận chuyển một hòn đá lớn. Qua kiểm tra xác định là đá bán quý canxedon, thuộc diện, vận chuyển, buôn bán dưới mọi hình thức.

Do tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan nên cơ quan công an đã đưa về trụ sở Công an tỉnh này tạm giữ điều tra. Hòn đá được xác định dài 4 m, rộng 3,5 m, cao 1,3 m, ước khối lượng khoảng 18m3 (nặng từ 27 – 30 tấn, ước tính giá trị nhiều tỉ đồng).

Bước đầu, cơ quan công an xác định hòn đá được khai thác tại rẫy cà phê của ông Nguyễn Chí Thanh (ngụ xã Đắk Gằn). Sau nhiều ngày khai thác, hòn đá khi vận chuyển ra lên xe chở sang Buôn Ma Thuột trên quốc lộ 14 thì bị phát hiện bắt giữ.