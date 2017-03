Công an công khai xin lỗi dân do gây oan sai gần 24 năm

Ông Hùng – nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và Quản lý Thủy nông huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), nguyên đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang (cũ) khóa III nhiệm kỳ 1985 – 1989.

Buổi công khai bắt đầu từ 8 giờ 30 phút nhưng từ rất sớm người dân ở ấp cầu Xáng – nơi ông Hùng cư ngụ và ấp Tân Long A – địa bàn giáp ranh đã có mặt đông đủ.



Cái bắt tay giữa người được giải oan và đại diện Cơ quan CSĐT

Trước sự chứng kiến của gần 40 người dân, đại diện chính quyền địa phương và đại diện VKSND huyện Phụng Hiệp, Thiếu tá Ngô Thanh Liêm – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp tóm tắt từng mốc thời gian về vụ án “Sử dụng trái phép tài sản XHCN” với phần liên quan đến ông Hùng.

Cụ thể, năm 1990, Xí nghiệp Xây dựng và Quản lý Thủy nông huyện Phụng Hiệp nơi ông Hùng làm Phó Giám đốc có 8 thuyền bơm nhưng do không có nhu cầu ở địa phương nên đội thuyền do ông Hùng quản lý và ông Lê Quốc Sĩ làm đội trưởng điều đi An Giang bơm thuê để có nguồn thu cho ngân sách. “Quá trình thực hiện nhiệm vụ bơm nước thuê ở An Giang do mưa lũ tràn về và bà con ở An Giang mất mùa nên không có tiền để trả cho đội thuyền bơm từ đó dẫn đến thất thu 27 triệu đồng. Sau khi sự việc như vậy, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh” – Thiếu tá Liêm thông tin tại buổi công khai xin lỗi.

Qua điều tra xác minh, đến cuối tháng 11-1990, Công an huyện Phụng Hiệp bắt giữ ông Hùng và ông Sĩ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” và đến ngày 25-11-1990 khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các ông Hùng và Sĩ về hành vi “Sử dụng trái phép tài sản XHCN”. Đến ngày 5-2-1991, Công an huyện Phụng Hiệp cho gia đình bảo lãnh đối với ông Lê Quốc Sĩ và sau đó đến ngày 2-3-1991 tiếp tục cho bảo lãnh tại ngoại đối với ông Phạm Nhứt Hùng.

Theo Thiếu tá Ngô Thanh Liêm, đến thời điểm tháng 7-1995, Công an huyện có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng và ông Sĩ do “tính chất vụ án không nghiêm trọng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự” nhưng đến đầu tháng 1-2001 các quyết định đình chỉ này mới tiến hành trao cho ông Hùng, ông Sĩ. Sau khi được bảo lãnh tại ngoại cũng như sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can, ông Hùng đã liên tục có đơn khiếu nại, kêu oan gởi cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết. Đến năm 2011, Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng Công an huyện Phụng Hiệp và VKSD đồng cấp phối hợp xác minh làm rõ tính chất vụ án và nội dung kêu oan của ông Hùng…



Quang cảnh buổi công khai xin lỗi oan sai ông Hùng

Đến đầu năm 2012, Công an tỉnh Hậu Giang chính thức khẳng định trường hợp ông Hùng, ông Sĩ là oan sai và thống nhất giao cho VKS, Công an huyện Phụng Hiệp giải quyết bồi thường. Đến tháng tháng 4-2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp có quyết định hủy bỏ các quyết định đình chỉ điều tra bị can đã ký vào thời điểm năm 1995 và có quyết định đình chỉ điều tra mới đối với ông Hùng cũng như đối với anh Sĩ với nội dung: “Sau khi tiến hành điều tra xét thấy hành vi không cấu thành tội phạm của ông Phạm Nhứt Hùng, Lê Quốc Sĩ theo khoản 2 Điều 107 Bộ Luật tố tụng Hình sự”.

Sau khi tóm lược nội dung vụ án, trước đông đảo người dân và chính quyền địa phương, Thiếu tá Ngô Thanh Liêm– Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp ngỏ lời nhìn nhận thiếu sót trong quá trình tiến hành tố tụng, gây oan cho ông Hùng. “Xin chia sẻ cùng anh Hùng và gia đình. Mình là cán bộ có chức trách, có địa vị trong xã hội nhưng bị cơ quan tố tụng khởi tố bắt tạm giam đã hơn 20 năm trong khi khiếu nại, kêu oan nhiều nơi cũng hơn 20 năm. Tôi đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp xin nhận thiếu sót, nhận trách nhiệm với anh Hùng và gia đình cũng như hôm nay công khai với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nơi anh Hùng sinh sống” – Thiếu tá Liêm nói.





Đại diện Cơ quan CSĐT ngỏ lời nhận thiếu sót và trách nhiệm gây oan sai cho ông Hùng

Phát biểu sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp ngỏ lời nhìn nhận thiếu sót và xin lỗi, ông Phạm Nhứt Hùng ngỏ lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo cũng như chính Công an huyện Phụng Hiệp đã chỉ đạo để xem xét và làm rõ lại vụ án từ đó có kết luận trường hợp anh là oan sai. “Tôi gởi lời cảm ơn đến bà con suốt thời gian vừa qua đã động viên để tôi có nghị lực kiên trì đi đến cùng hòng làm sáng tỏ vụ án liên quan đến mình để có ngày được chính thức giải oan như hôm nay” – ông Hùng nói mà giọng nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Ông Hùng cũng ngỏ lời cảm ơn việc tổ chức buổi công khai xin lỗi của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp. Đồng thời lưu ý trong thành phần mời dự buổi công khai xin lỗi còn thiếu đại diện cơ quan ông hiện đang làm việc cũng như tổ chức công đoàn vì ông hiện là công đoàn viên. Thiếu tá Ngô Thanh Liêm ghi nhận góp ý này và cho biết sẽ có văn bản để gởi cho đơn vị ông Hùng đang làm việc cũng như tổ chức công đoàn để thông tin về trường hợp oan sai của ông, đồng thời Thiếu tá Liêm chúc ông Hùng vì đây là bước ngoặc mới khi được giải oan từ đó mong ông an tâm công tác, tập trung phát triển kinh tế gia đình chuyện oan sai đã sáng tỏ và được công khai nên không còn điều gì bận tâm nữa.



Mọi người chia vui với ông Hùng (bìa phải)

Trao đổi với PV Báo Pháp luật TP.HCM, anh Nguyễn Hoàng Việt – người dân ở xã Tân Bình, cho biết rất hoan nghênh việc cơ quan tố tụng đã xét lại vụ án cách nay hàng chục năm để giải oan cho người dân và nhìn nhận trách nhiệm của mình. “Đây là tinh thần phấn khởi thể hiện dân chủ và tinh thần cầu thị, dám nhìn nhận trách nhiệm của cơ quan tổ tụng. Tôi chúc mừng anh Hùng và gia đình đã dày công hàng chục năm với nhiều khó khăn khổ đau để có ngày giải oan công khai như hôm nay” – anh Việt bày tỏ.

Chú Sáu Chuồn (ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) bày tỏ: “Có cái sai và nhìn nhận cái sai là rất quý”.



Chia vui với ông Hùng

Liên quan đến vụ án“Sử dụng trái phép tài sản XHCN” cũng bị khởi tố, bắt tạm giam oan sai như ông Hùng còn có ông Lê Quốc Sĩ (58 tuổi, ngụ ở Hậu Giang) – nguyên Đội trưởng Đội thuyền xí nghiệp Xây dựng và Quản lý Thủy nông huyện Phụng Hiệp và theo kế hoạch, 14 giờ chiều nay (18-6), Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp tiếp tục công khai xin lỗi minh oan cho ông Sĩ tại nhà thông tin KV II, phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Pháp luật TP.HCM tiếp tục cập nhật, thông tin buổi công khai xin lỗi ông Sĩ đến bạn đọc.

Hiện Công an huyện Phụng Hiệp đã bồi thường cho các ông Hùng, Sĩ tổng cộng gần 900 triệu đồng và đã đăng lời cải chính, minh oan đối với trường hợp khởi tố, bắt tạm giam oan sai đối với hai anh này trên tờ báo Đảng địa phương.

Bài, ảnh GIA TUỆ