Đã nghe đã thấy: Sân bay Long Thành và… bệnh Alzheimer

Vấn đề quan tâm nhất là vốn. Và lãnh đạo bộ này liên tục đưa ra những con số thuyết phục. Tiếc thay, tất cả đều trớt hướt.

Sáng 17-10, tại buổi tọa đàm trực tuyến “Dự án sân bay Long Thành: Cơ hội và thách thức”, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu cho biết phía Nhật cam kết tài trợ khoảng 2 tỉ USD cho sân bay Long Thành. Ngay sau đó Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận. Thế là, phải... xin lỗi Nhật

Chưa hết, văn bản do Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ký gửi Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước ngày 26-8 cho biết “Tập đoàn ADPi của Pháp đã đề nghị cụ thể đầu tư trực tiếp 500 triệu USD và huy động 1 tỉ USD từ ngân hàng…”. Tối 22-10, Bộ GTVT có thông cáo thừa nhận: “Thông tin này là không chính xác. Bộ GTVT không biết ADPi là công ty nào” . Trao đổi với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Bộ GTVT cho biết thông tin này sai “do lỗi in ấn”.

Tại phiên họp về thẩm tra dự án sân bay Long Thành do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 23-10, các đại biểu đặt câu hỏi là nguồn vốn lấy ở đâu, vay ở đâu? Vay như thế có chạm ngưỡng nợ công không; ai đi vay và vay rồi ai sẽ trả? Đại diện Bộ GTVT chưa có câu trả lời thuyết phục mà chỉ “xin tiếp thu ý kiến các đại biểu để nghiên cứu và giải trình rõ hơn”.

Một chuyện quốc gia đại sự, một dự án tính ra cỡ 160.000 tỉ đồng Việt Nam mà các lãnh đạo của Bộ quan trọng nhất cứ lộn tới lộn lui hoài là sao? Khi tuyển chọn lãnh đạo cấp cao, chắc chắn những người có trách nhiệm đã rất cân nhắc về năng lực. Khi trình một văn bản cho Quốc hội, không chỉ có người ký mà cả ban bệ tham mưu quân hùng tướng mạnh chắc chắn đã đọc từng chữ. Vậy mà cũng lộn, do đâu? Nếu “do lỗi in ấn” thì phải xem lại máy tính và máy in được mua sắm trang bị, bảo dưỡng và sử dụng sao mà cứ lộn hoài.

Câu chuyện khiến dân tình nghĩ đến căn bệnh Alzheimer. Mặc dù các ca bệnh Alzheimer có đặc điểm riêng biệt đối với mỗi cá nhân, tuy nhiên có nhiều triệu chứng tương đồng xuất hiện sớm. Trong giai đoạn đầu, triệu chứng phổ biến nhất là không có khả năng để nhớ được việc vừa xảy ra. Khi nghi ngờ mắc bệnh Alzheimer, chẩn đoán thường được thực hiện bằng cách đánh giá hành vi và kiểm tra nhận thức, có thể kèm theo chụp cắt lớp não.

Với hai cú nhầm lẫn số tiền hàng tỉ USD trong vòng một tuần, nên chăng Bộ GTVT cần đưa máy tính và máy in của mình đi chụp CT?

ĐỨC HIỂN