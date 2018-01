Đại Nguyên Dương lại ‘cù nhầy’ với ngư dân

“Công ty TNHH Đại Nguyên Dương tiếp tục “cù nhầy” trong việc bồi thường thiệt hại đối với các ngư dân chủ tàu và tiếp tục đổ lỗi cho ngư dân để tránh né trách nhiệm, giảm tiền bồi thường”. Một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 10-1.



Vị lãnh đạo Sở NN&PTNT đưa ra thông tin này sau cuộc họp do Sở vừa tổ chức với Công ty Đại Nguyên Dương và năm ngư dân chủ tàu để giải quyết việc bồi thường thiệt hại.

Tại cuộc họp trên, ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương, tiếp tục cho rằng năm tàu vỏ thép do công ty đóng bị hư hỏng không phải lỗi của công ty mà do ngư dân. Ông Nguyên đưa ra nguyên nhân tàu bị hỏng nặng là do ngư dân tự ý chuyển qua tàu lưới chụp trong khi công ty nhận đóng tàu lưới vây. Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương cũng nói rằng việc chậm trễ sửa chữa tàu là do ngư dân không hợp tác. Còn khi đề cập việc bồi thường, ông Nguyên cho rằng ngư dân thống kê thiệt hại quá cao, do đó công ty chỉ đồng ý “hỗ trợ” một số khoản thiệt hại.

Ý kiến của Công ty Đại Nguyên Dương tiếp tục gây bức xúc, bất bình đối với các chủ tàu. Theo họ, số tiền mà công ty này hứa sẽ hỗ trợ quá ít so với thiệt hại thực tế. Chẳng hạn, ông Nguyễn Văn Lý (ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng nhưng ông Nguyên chỉ đồng ý hỗ trợ 61 triệu đồng. Hay ông Võ Tuân (ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) yêu cầu bồi thường 900 triệu đồng thì Đại Nguyên Dương chỉ đồng ý hỗ trợ 60 triệu đồng.

Trước sự phản ứng quyết liệt của các chủ tàu, ông Nguyễn Xuân Nguyên xin được tiếp tục xem xét các khoản bồi thường, đến ngày 12-1 sẽ trả lời chính thức.