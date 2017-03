Đại tướng Trần Đại Quang: Không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa

Nêu bật những thành tựu quan trọng của đất nước thời gian qua cũng như phân tích những thuận lợi, những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt, nhất là những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, những thách thức liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước là xây dựng đi liền bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



Lưu ý cán bộ chiến sỹ Công an Nhân dân về tầm quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn lực lượng Công an Nhân dân phải phát huy truyền thống tốt đẹp, những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, giữ vững an ninh chính trị của đất nước; đấu tranh ngăn chặn việc nhen nhóm hình thành tổ chức phản động chống phá Tổ quốc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân; đặc biệt là tội phạm theo kiểu xã hội đen, tội phạm có tổ chức.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Công an chú trọng xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có những lĩnh vực đi ngay vào hiện đại để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dực lực lượng trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, quan hệ mật thiết với nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã ôn lại truyền thống, nêu bật những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân trong 69 năm đồng hành cùng đất nước; khẳng định những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an Nhân dân được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an dày công đóng góp, phát huy qua các thời kỳ cách mạng.



"Truyền thống đoàn kết, thống nhất, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng anh dũng hy sinh, cống hiến, yêu thương đồng chí, đồng đội của các thế hệ cha anh luôn luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an học tập, noi theo”- Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ.



Đề cập đến nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp.



Các thế lực thù địch, phản động chưa hề từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam; ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình,” triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, “dân chủ hóa,” hội nhập quốc tế để tác động, chuyển hóa nội bộ, hỗ trợ, kích động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội.



Những yếu tố tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội có chiều hướng gia tăng; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới và các nhân tố đe dọa an ninh phi truyền thống.



Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, trong bối cảnh tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an Nhân dân cần tiếp tục đổi mới tư duy nghiệp vụ, các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây bất ổn chính trị, xã hội; không để bị động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội; giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược, trọng điểm; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước.



Đại tướng Trần Đại Quang đã trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng tập thể cán bộ, chiến sỹ Trại Tạm giam B14, Cục An ninh điều tra, Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Trọng Hùng, Cục trưởng Cục A69, Tổng cục An ninh 1; Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và thân nhân gia đình các cán bộ công an: Phạm Văn Bổng, Phan Văn Xoàn.



Nhân dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Phát huy truyền thống 70 năm - Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” từ ngày 19/8/2014 đến ngày 19/8/2015./.